Richard Carapaz trepó a la élite mundial del ciclismo

El ecuatoriano Richard Carapaz tiene previsto someterse a exámenes médicos y físicos en España, antes de emprender su retorno a Ecuador.

Su equipo, el Movistar Team, también evaluará su campaña y rearmará su agenda de competencias para lo que resta del año. Las expectativas en el carchense -que mañana (29 de mayo del 2018) cumplirá 25 años- cambiaron luego de su actuación en el Giro de Italia, donde ayer (27 de mayo de 2018) terminó cuarto, a 5 minutos y 44 segundos del experimentado campeón Chris Froome. Por primera vez, un tricolor intervino en esta lid internacional.



Durante estas tres semanas de competencia, de una de las tres carreras más prestigiosas del mundo (las otras son el Tour de Francia y la Vuelta a España), saltó a la élite del ciclismo. Ganó la 8ª etapa y, en ocho ocasiones, lució la ‘maglia’ blanca (destinada al mejor joven, por la que lucharon los corredores menores de 26 años). Empezó como ‘gregario’ y terminó como el ‘patrón’ de su equipo.



“En principio, no sé qué calendario tendré, pues con esto todo ha cambiado un poco. Esperaré el plan de mi equipo para planificarlo de la mejor forma”, expresó aún emocionado el ciclista tras la prueba de ayer. Eso sí, su gran desafío es correr, en alguna ocasión, el Tour de Francia. Así lo indican sus amigos cercanos, como Jorge Montenegro, su coterráneo a cargo de su escuela de ciclismo en Tulcán. Allá, el Municipio le prepara festejos. También lo homenajeará Movistar, en el país.



El Tour será el 7 de julio, mientras que la Vuelta a España será el 25 de agosto.



Para el exciclista Pedro Rodríguez, a ‘Richie’ su equipo debería llevarlo a la Vuelta a España, pero “como alguien que colabore para el líder”.



Considera que sería apresurado incluirlo en el Tour francés, una carrera que estima podría cumplirla en los próximos años, para obtener mayor protagonismo. “En la Vuelta a España sí podría ir para colaborar y buscar ganar premios de montaña. Para el Tour es temprano, puesto que él tiene condiciones de líder y necesitaría que trabajen para él durante la carrera”, explica el ‘Águila’.



Para Paulo ‘Bruja’ Caicedo, Carapaz ha demostrado sus condiciones de gran escalador y debería seguir en esa línea en el futuro.



Así lo demostró en la 8ª etapa del Giro, entre Praia a Mare y Montevergine de Marcogliano, de 208 kilómetros, cuando triunfó tras un gran ataque bajo la lluvia, a falta de poco más de 1 kilómetro para

el final. Superó al holandés Koen Bouwman, que progresaba lanzado en su ‘fuga’ y que llegó a la meta para estrenar su casillero de victorias en la ­carrera rosa. Fue considerado la revelación de la carrera y peleó hasta el final por la ‘maglia’ blanca ante el colombiano ­Miguel López.



Sus actuaciones en las subidas más duras, realizadas a base de máximo compromiso y tenacidad, fueron resaltadas por Oswaldo Hidalgo, presidente de la Federación de Ciclismo Ecuatoriana. “Es una hazaña lo que ha logrado Richard”, comentó el dirigente.



Antes de su partida de ayer, en Roma, el cónsul Saúl Pacurucu le entregó una placa al deportista, en medio de gritos de apoyo de ecuatorianos en

el país europeo.



“Poder correr este Giro y terminar en el ‘top 5’ me invade de alegría. Desconfiaba un poco de mí mismo y ahora me lo creo más”, expresó el tricolor, que a vísperas de la prueba tuvo dolor en una rodilla que le hizo temer de su participación.