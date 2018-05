Carapaz exhibió su condición de ‘superescalador’ en el Giro

LEA TAMBIÉN

Subir la montaña en su ‘caballito de acero’ está en su ADN. Richard Carapaz mostró el viernes, 25 de mayo del 2018, sus condiciones de ‘superescalador’. Así se explica el segundo lugar que logró en la etapa 19, dejando atrás a la élite de Europa y a su rival directo en este Giro de Italia, el colombiano Miguel Ángel López.

El ecuatoriano no pudo dar alcance al extraordinario Chris Froome, el británico que le quitó la camiseta rosada de líder a Simon Yates.



Carapaz hizo una gran carrera. Ya lo reconocen como la gran revelación del Giro porque en todas las etapas ha sido parte del pelotón de favoritos.



El viernes resistió los jalones y los ritmos infernales del holandés Tom Dumoulin, segundo en la clasificación general; y del francés Thibaut Pinot, que es tercero. Atacó a dos kilómetros del final. Demostró fuerza, resistencia y seguridad. Pese a los 19 días de competencia y los 182 kilómetros recorridos ayer, el carchense llegó a la meta derrochando valentía.



La etapa es considerada la ‘reina del Giro’, por la exigencia del recorrido. Cuatro premios de montaña que fueron cubiertos con gran esfuerzo.

A 20 kilómetros de la meta, al tricolor pareció que lo aquejó un calambre, porque comenzó a golpearse la pierna derecha, pero más pudo el coraje, aquel coraje carchense del que se siente orgulloso, el que salió a flote.



“Sigo intentando hacerlo lo mejor posible y me encuentro en muy buena forma. Ojalá mañana (hoy) nos levantemos con la misma condición y podamos luchar por esa Maglia Bianca. Me da mucha ilusión llevarme ese maillot para mi país y, estando aquí, lo voy a intentar todo”, dijo el ecuatoriano al llegar a la meta.



Carapaz tiene un duelo personal con ‘Superman’ López, cuarto en la clasificación general y quien le arrebató la camiseta blanca de líder de los ciclistas jóvenes, el sábado pasado. El colombiano tiene una ventaja de 47 segundos.



Este sábado, Carapaz quiere dar todo lo que le resta porque quiere, como recompensa, vestirse de blanco al bajarse de la bicicleta. “No me daré por vencido, seguiré luchando hasta que crucemos la última meta y exista la posibilidad. Confío en poder seguir haciendo las cosas bien. El equipo estará a mi disposición y, ahora más que nunca, debemos dar el máximo”, añadió el carchense.

Destacó que la etapa de ayer fue ideal para él. “Ha sido una etapa muy bonita. He disfrutado el recorrido, la dureza y, sobre todo, las sensaciones. Siento que estaba preparado para esto y que he llegado de la mejor forma”.



La etapa de hoy tiene un trazado de 214 kilómetros. Se correrá entre Susa y Cervinia. A partir de la mitad de la etapa, habrá tres puertos de máxima categoría de montaña. La meta estará en el punto más alto, a casi 1 600 metros sobre el nivel del mar.



Si bien Carapaz confía en sus posibilidades y condiciones, ‘Superman’ López tiene dos objetivos claros: alcanzar el tercer lugar en el podio y conservar la camiseta blanca de líder de los jóvenes.



López se encuentra a 40 segundos del francés Thibaut Pinot, que es tercero en la clasificación general.



Hoy también se espera otro duelo, entre el nuevo líder del Giro, el británico Chris Froome, quien tiene 40 segundos de margen sobre el holandés Tom Dumoulin, el gran favorito de la competencia.



El Giro finalizará en Roma, con un circuito que se realizará en la Piazza del Popolo, donde Richard Carapaz tendrá el apoyo de los ecuatorianos residentes en Italia.



El Consulado está organizando una barra para alentar al pedalista, el primer ecuatoriano en participar en el Giro.



En cambio, la próxima semana estará de vuelta al país, donde también se espera su arribo para brindarle varios homenajes en Carchi.