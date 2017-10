Gareca convocó jugadores para repechaje ante Nueva Zelanda

El técnico de la selección de fútbol del Perú, el argentino Ricardo Gareca, convocó hoy a 26 jugadores para disputar con Nueva Zelanda el repechaje que definirá cuál de los dos equipos irá al Mundial de Rusia 2018.

La nómima es básicamente la misma que paralos últimos partidos de la eliminatoria sudamericana, ante Argentina y Colombia, con excepción del delantero Yordy Reyna, del Vancouver de Canadá;del cuarto arquero, Leao Butrón, y del extremo izquierdo Alexi Gómez, que esta vez no fueron tenidos en cuenta.



Gareca tampoco llamó a una de las principales estrellas del fútbol nacional, el delantero Claudio Pizarro, delColonia de Alemania, a pesar de algunos pedidos para que se le tuviera en cuenta después de varios meses, incluido uno lanzado por el mismo experimentado goleador de 39 años.



"Hay que tener cuidado al referirse a un embajador del fútbol peruano, quien ha dado lo mejor y ha representado dignamente al país con resultados que no muchos han logrado. Lo que se ha priorizado en la selección es la continuidad", dijo Gareca al ser interrogado sobre Pizarro, muy resistido por sectores de la hinchada. "Lo que esperábamos de Claudio es que tenga una mayor continuidad. Ha jugado poco y ha perdido oportunidades para ser convocado. Por edad no hemos marginado a nadie, sino por la continuidad y el presente de cada jugador", agregó el "Tigre".



Gareca insistió en que Nueva Zelanda,que ganó el derecho al repechaje al ocupar el primer puesto en Oceanía, será un rival difícil al que no se puede menospreciar. Asimismo, señaló que la Federación Peruana toma todas las medidas logísticas para el duelo, ante características como tener que viajar más de 20.000 kilómetros en avión en ida y vuelta y enfrentar diferencias horarias de 18 horas.



Perú, quinto en la eliminatoria sudamericana, enfrentará a Nueva Zelanda el 11 de noviembre en Wellington (el 10 en hora peruana) y lo recibirá el 15 en Lima. La lista de convocados es la siguiente:



Arqueros: Carlos Cáceda (Universitario), José Carvallo (UTC) yPedro Gallese (Veracruz/México).



Defensas: Aldo Corzo y Alberto Rodríguez (Universitario), Luis Advíncula (Lobos/México), Miguel Araujo (Alianza Lima), Christian Ramos (Emelec/Ecuador), Luis Abram (Sporting Cristal), Anderson Santamaría y Nilson Loyola(Melgar) yMiguel Trauco (Flamengo/Brasil).



Volantes: Renato Tapia (Feyenoord/Holamda), Christian Cueva (Sao Paulo/Brasil), Wilder Cartagena (San Martín), Paolo Hurtado (Vitoria Guimaraes/Portugal), Pedro Aquino (Lobos/México), Sergio Peña (Granada/España), Edison Flores (Aalborg/Dinamarca), José Manzaneda (Cantolao), André Carrillo (Watford/Inglaterra) yYoshimar Yotún (Orlando City/Estados Unidos).



Delanteros: Paolo Guerrero (Flamengo/Brasil), Raúl Ruidíaz y Andy Polo (Morelia/México) yJefferson Farfán (Lokomotiv/Rusia)