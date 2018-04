Una revancha entre Mayweather y McGregor con cambios de reglas

LEA TAMBIÉN

Se han reflotado las negociaciones para un nuevo combate entre Floyd Mayweather, boxeador estadounidense, y Conor McGregor, luchador irlandés de la UFC. Tras enfrentarse en un combate de boxeo, la revancha se haría en un octágono. No obstante, el ex púgil norteamericano pediría un polémico y profundo cambio de reglas.

Según informó a la web World Boxing News el periodista Omar Al Raisi, quien trabaja en The Sports Journal, la pelea no se hará estrictamente bajo las reglas de las artes marciales mixtas (MMA). El escenario sí será un octágono, pero 'Money' pretende que se haga sin patadas, codazos, rodillazos ni lucha en el suelo. En líneas generales, sería una pelea de boxeo pero con el agregado de los agarres.



El propio periodista también confirmó que se usarían guantes de 4 onzas, tendrá una duración de cinco asaltos de cinco minutos, y se hará en la división de las 155 libras.



La información de este especialista es que el evento sería promovido en conjunto por Mayweather Promotions, UFC, y McGregor Entertainment, aunque también sostuvo los incidentes que provocó el luchador irlandés en el Barclays Center en la previa del UFC 223 han complicado el trámite para concretar la pelea. La empresa líder en MMA tenía planeado anunciar pronto la revancha de McGregor con Mayweather pero su violenta reacción puso un freno.



No es extraño que Mayweather pida una modificación a las reglas, ya que cuando se realizó la pelea de boxeo el año pasado, McGregor pidió varias modificaciones. Sólo se cumplió la de reducir el tamaño de los guantes. Habrá que ver cuántas se le cumplen a Mayweather a la hora de entrar al octágono.