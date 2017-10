El último recurso de Chile para intentar ir al Mundial

A diez días de la última fecha de eliminatorias sudamericanas, en las que Chile quedó afuera del Mundial de Rusia 2018, mientras que Colombia clasificó y Perú entró en el repechaje, un abogado particular decidió denunciar aquél partido entre cafeteros e incaicos ante la FIFA sin autorización de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP).

Consultado por el sitio web El Mercurio, Luis Mariano Rendón reconoció que envió un fax al máximo ente deportivo, a pesar de la postura que tomó la ANFP en cuanto al "arreglo" del encuentro que terminó en empate en Lima.



"Tomé la decisión al darme cuenta que la colusión entre los jugadores de Perú y Colombia fue evidente, escandalosa. Una actitud antideportiva y que debe ser sancionada y que perjudicó a Chile", explicó el también ex candidato a senador por la capital chilena.



"Hay un concepto errado que no podemos llegar al Mundial por secretaría. Pero esto debe ser sancionado, porque si no va a quedar establecido que es una cosa lícita y se van a poder manejar los partidos", agregó Luis Rendón.



Según El Mercurio, la FIFA aceptó la denuncia y se iniciará una investigación sobre las pruebas que fueron enviadas. Se espera una respuesta antes del 11 de noviembre, fecha en la que el seleccionado peruano se medirá ante Nueva Zelanda.



La denuncia se pudo hacer efectiva ya que el artículo 108.2 del Código de Disciplina de la FIFA señala que: "Cualquier persona o autoridad puede comunicar a los órganos jurisdiccionales competentes las conductas que consideren contrarias a la reglamentación de la FIFA".



"Pido tener por interpuesta denuncia ante la Comisión de Disciplina de la FIFA, abrir una investigación de los hechos que incluya las diligencias que se solicitarán en un otro sí y en definitiva, excluir de la competición en el Campeonato Mundial de Fútbol a realizarse el años 2018 a los equipos de Colombia y Perú o, en subsidio, sustraer ambos equipos los puntos obtenidos antideportiva e ilícitamente", confirmó el abogado en el documento que presentó.



De confirmarse el pedido de Rendón, Chile pasaría a disputar el partido de repesca, mientras que Perú quedaría afuera de la clasificación con 25 puntos.