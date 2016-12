Sorpresa en Real Madrid y puertas cerradas a la salida de James

Las declaraciones del centrocampista colombiano James Rodríguez a la conclusión de la final del Mundial de Clubes conquistado por el Real Madrid, asegurando que pensará en las vacaciones navideñas "buscar salidas", generaron sorpresa en el club, que cierra las puertas a su salida en el mercado invernal.

El Real Madrid no baraja la salida de James aunque el jugador comunicase tras las vacaciones navideñas su deseo de salir y aceptar alguna de las interesantes propuestas que tiene sobre la mesa, según reconocieron a Efe fuentes del club, que no ocultaron la sorpresa con la que acogieron unas declaraciones inesperadas. James se expresó con sinceridad en la zona mixta del estadio Internacional de Yokohama tras sentir nuevamente impotencia por su situación en el Mundial de Clubes.



Llegaba a la cita tras dos titularidades consecutivas, ante el Borussia Dortmund en Liga de Campeones y Deportivo de la Coruña en La Liga Santander, y el regreso del alemán Toni Kroos al once ante el América mexicano en semifinales, devolvió al colombiano a su cruda realidad. Tan solo recibió de Zinedine Zidane los 18 minutos finales del partido y en la final no fue ninguno de los cuatro cambios que realizó el técnico francés.



La cláusula de rescisión del centrocampista colombiano es de 500 millones de euros (USD 520 millones). El Real Madrid pagó 75 millones de euros (alrededor de USD 78 millones) y no tiene intención de realizar ninguna operación con él en el mercado invernal, y si llegase a final de temporada su postura es que no salga por menos de lo que se invirtió en su llegada.



Antes de darle la titularidad en un día importante, en el que se jugaba el Real Madrid el primer puesto de grupo en Liga de Campeones ante el Dortmund en el Santiago Bernabéu, Zidane llegó a admitir en rueda de prensa que "James es un problema", por el deseo del jugador de querer jugar más y la falta de regularidad que le concede su entrenador.



Es una situación que no tiene visos de cambiar, ya que con la lesión del galés Gareth Bale el jugador que ha ocupado su hueco en la titularidad ha sido Lucas Vázquez y James ha ido bajando escalones en el escalafón, viéndose por detrás también de Isco Alarcón.



La salida del brasileño Oscar del Chelsea, podría provocar el intento del club inglés por el fichaje de James, al que también desea el Manchester United de José Mourinho y el PSG francés. De momento, la postura del Real Madrid, a corto plazo, es clara.