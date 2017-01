Cuatro razones para temer por BSC

Ha sorprendido el desabrido enero que ha tenido Barcelona SC en este 2017. Por supuesto, lo que ocurra en ese primer mes no necesariamente determinará el destino final de los canarios, que de todos modos son favoritos para repetir el título obtenido, con sobra de merecimientos, el año anterior. Sin embargo, hasta ahora lo que abundan son las malas noticias. Es momento de repasarlas:

-Pésima gira por Estados Unidos

La Florida Cup era una estupenda prueba para un equipo que, como BSC, no es precisamente nuevo, sino que prácticamente conservó la plantilla estelar del título y el cuerpo técnico. El propósito no era solo acentuar el trabajo físico o ganar en mecanizaciones, sino medirse con rivales más o menos cotejas de cara a la Copa. En términos generales la Florida Cup trajo desprestigio al campeón, que tampoco aprovechó los partidos para consolidar el funcionamiento de alguna línea, y peor del once titular. Hubo individualidades que lucieron, como el arquero Máximo Banguera, pero en términos generales fue un paso lamentable por Estados Unidos.

-Decepcionante Noche Amarilla

El club hizo esfuerzos para seducir a los hinchas, pero no se repitió el show del año pasado, cuando el magnético nombre de Ronaldinho atrajo fanáticos de todo el país. Forlán, aunque sea un crack, no tiene ese gancho. Tampoco ayudó que la presentación se realizara entre semana, que el rival fuera livianito y que no hubiera una ‘graaan’ sorpresa. Finalmente, el mal papel en la Florida Cup terminó por provocar que solo 15 000 personas pagaran su entrada, con una recaudación de solo USD 381 035.



-La nacionalidad de Díaz

Mucho ruido, del negativo, causó la nacionalidad exprés de Damián Díaz, una obvia maniobra del Gobierno en tiempos de campaña. Hasta ahora, nadie del club ni del Estado ha podido describir cuáles son los supuestos servicios relevantes del jugador al país para obtener la cédula de Ecuador. Se han limitado a responder con evasivas o insultos. Para colmo, el jugador ha estado lesionado, por lo que no ha podido aportar su talento y equilibrar el juego del equipo.

-¿Y Álvez?

Jonatan Álvez está en un momento delicado. Desde septiembre, cuando regresó de la lesión, no ha sido el mismo explosivo delantero que metía goles a camionadas. No se notó mucho por el remate del título, con Díaz y otros valores en estado de gracia. Pero en la Florida Cup lució mal, y en el debut ante el Cuenca alarmó con su rendimiento por debajo de lo esperado. BSC tuvo más la pelota y también corrió mucho, una prueba de que el estado físico del equipo se encuentra bien. Pero con Álvez apagado y Díaz adolorido simplemente hay escasa esperanza de gol. Eso ha puesto hablar sobre la necesidad de contratar un 9. Después de todo, y gracias a la generosidad del Gobierno, BSC cuenta con un cupo más de extranjeros, así que se podría traer un definidor.



A pesar de todo, BSC aún luce como amplio favorito y, si el entrenador Guillermo Almada conserva la frialdad, es probable que los canarios se mantengan a la vanguardia el resto del año. Hay que ver cómo se desarrolla la Copa Libertadores, pero por lo visto en los demás equipos, Barcelona SC es el rival a vencer.