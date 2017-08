9 rayados debutaron con Pablo Repetto

José el ‘Tin’ Angulo vuelve a ver este domingo 13 de agosto del 2017 al hombre que le hizo despojarse de temores tras sufrir una lesión grave, que le hizo debutar en Primera y le convirtió en goleador en el Independiente del Valle. Se encuentra con Pablo Repetto, ahora DT de Liga.

El esmeraldeño guarda mucho aprecio por el uruguayo. A inicios del 2015, el DT lo ­ascendió al equipo principal de los rayados, pero en una de las primeras prácticas el ­atacante hizo un mal movimiento y sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda.



El ‘Tin’ pensó que se le acababa el fútbol, pero siete meses más tarde Repetto volvió a llamarlo y terminó como uno de los artilleros de la A.



En esa época, era una de las nuevas perlas del club de Sangolquí. Junto a él estaban Walter Ayoví, Jhegson Méndez, Anthony Landázuri, Washington Corozo, quienes se abrían espacio en el equipo. Y detrás de ellos estaban otros con ganas de llegar a Primera: Alejandro Cabeza, Andy Burbano, David Mina y Alan Franco.



Estos nueve jugadores debutaron con el técnico charrúa y siguen en el club. Pero también hubo otros, como Jefferson Orejuela, que se estrenaron con el estratega y fueron a otros clubes. Para seleccionarlos, el uruguayo se reunía habitualmente con los entrenadores de las formativas y con los directivos, los lunes.



El uruguayo escuchaba los criterios de los técnicos sobre los talentos, pero también solicitaba jugadores en puestos específicos. Juan Carlos León, entrenador de las juveniles del Valle, dice que Repetto era muy abierto a escuchar sugerencias. Así, cada inicio de temporada –entre el 2013 y el 2016– nuevos rostros aparecían en el equipo principal.



Repetto recibía listas con nombres de los prospectos de la cantera y las depuraba de acuerdo con sus necesidades. En una de esas nóminas estuvo, en el 2015, el imbabureño Jhegson Méndez. “Jugaba en la Sub 18 y en la Reserva, y él puso mi nombre en una lista de jugadores que creía podían servirles”, recuerda el mediocampista de 20 años, quien salió a España a cumplir una pasantía, en los últimos meses del 2015.



Retornó y se quedó en el plantel de Primera, en el 2016. El volante, quien es sobrino de Édison Méndez, recuerda que Repetto le felicitaba por su desempeño.



“Para ser joven juegas como un experimentado. Sigue así”, le indicaba continuamente el entrenador cuando él y varios de sus compañeros tuvieron oportunidades de jugar, puesto que los titulares disputaban la Copa Libertadores.



Repetto también convocaba a otros futbolistas de las juveniles. También hacía que los planteles de la Sub 18, Sub 19 o Reserva fueran ‘sparrings’ del plantel principal. Así, veía directamente jugadores que le pudieran servir para sus estrategias.



Su apertura para dar oportunidad a los jóvenes se facilitó porque Independiente promueve la aparición de nuevos jugadores (invierte USD 1,5 millones en formativas).



Ahora es diferente. Admite que en Liga su principal preo­cupación es que el equipo alcance un buen rendimiento. “Vemos a los jóvenes, pero ahora estamos enfocados en los partidos. Después, en el futuro veremos si tienen opciones”, aclara el charrúa. Con todo, quiere que se consoliden jugadores como Anderson y Johan Julio, formados en la cantera de LDU.



En la ‘U’ también hace que juveniles se enfrenten a jugadores de Primera. Pero con el objetivo de que los experimentados tengan actividad, pues algunos de ellos son suplentes.



Hoy, el DT uruguayo se sentará en el banco técnico de la ‘U’ (11:30), en el Rodrigo Paz Delgado. En la bancada del Independiente estará José ‘Tin’ Angulo, uno de sus expupilos.