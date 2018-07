Rajon Rondo se une a LeBron James en los Ángeles Lakers 

LEA TAMBIÉN

El armador Rajon Rondo, quien ayudó a los Boston Celtics a ganar un título de la NBA en 2008, se unió este lunes a LeBron James en Los Ángeles Lakers, que andan sumidos en una profunda renovación de su plantel.

El jugador más valioso de la NBA en cuatro ocasiones, LeBron acordó un contrato de cuatro años por USD 154 millones el domingo 1 de julio del 2018, con los Lakers, apenas horas después de que comenzara el período de la agencia libre en la NBA.



Por su parte, el cuatro veces All Star Rondo, un armador de 32 años quien también estuvo en Boston, Dallas, Sacramento y Chicago, promedió 8.3 puntos, 8.2 asistencias y 4.0 rebotes por partido la temporada pasada para los New Orleans Pelicans.



Los medios de prensa ESPN, Sports Illustrated, Los Angeles Times y New Orleans Times-Picayune informaron que Rondo firmará un contrato de un año con los Lakers por USD 9 millones, luego de liberar estos al alero Julius Randle para dejar espacio en el tope salarial de la NBA.



Los jugadores no pueden firmar contratos con equipos hasta el viernes 6 de julio del 2018, según las reglas de la agencia libre de la NBA.



Incluso mientras una icónica pancarta de 10 pisos de LeBron está a punto de ser retirada de un edificio en Cleveland, los Lakers comenzaron a completar su plantilla para la próxima temporada, llegando a acuerdos por un año con Lance Stephenson, Kentavious Caldwell-Pope y JaVale McGee.



El quinteto angelino también apuntaba al poste agente libre de los Pelicans, DeMarcus Cousins. Mientras tanto, en Cleveland, la ciudad donde LeBron se fue por segunda vez, se están moviendo rápidamente para despedirse del estelar jugador, con tristeza similar a cuando dejó los Cavaliers en 2010 para irse con el Miami Heat.



LeBron regresó en el 2014 y lideró a los Cavs al título de la NBA en el 2016, poniendo fin a una sequía de 52 años en campeonatos deportivos de Cleveland.



Sherwin Williams le dijo el lunes 2 de julio del 2018, al periódico local Cleveland Plain Dealer que la pancarta de 10 pisos de LeBron que adorna la fachada de su sede central será eliminada esta semana por el anunciante Nike.



La gigantesca imagen se encontraba frente al pabellón de los Cavaliers y se convirtió en una especie de atracción turística para los fanáticos del deporte que visitaban la ciudad. La pancarta se levantó después de que LeBron regresó de Miami a los Cavs en 2014.



Stephenson, de 27 años, se une a su séptimo club de la NBA desde que debutó en la liga en 2010. Promedió 9.2 puntos, 5.2 rebotes y 2.9 asistencias por juego en Indiana la temporada pasada, su primera campaña sin perderse un partido.



Por su parte, Caldwell-Pope, de 25 años, jugó cuatro temporadas con Detroit antes de unirse a los Lakers la temporada pasada, cuando promedió 13.4 puntos, 5.2 rebotes, 2.2 asistencias y 1.4 robos por partido.



En tanto, McGee, de 30 años, fue reserva en los campeones Golden State Warriors las últimas dos temporadas. El jugador de 7 pies (2,13 m) tiene promedios de carrera de 7.5 puntos, 4.8 rebotes y 1.5 tiros bloqueados por partido.