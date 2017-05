Las puertas del estadio cuencano se cierran antes de Copa Sudamericana

Las persistentes lluvias que se registran en Cuenca y la excesiva ocupación, deterioraron algunos tramos la cancha del estadio Alejandro Serrano Aguilar. Por ese motivo, desde el lunes 22 de mayo del 2017 se dejará de ocupar y entrará en mantenimiento.

El propósito es precautelar el gramado para el cotejo de revancha entre Deportivo Cuenca y el boliviano Oriente Petrolero, por la Copa Conmebol Sudamericana. El compromiso está programado para el 1 de junio, desde las 19:45. En el partido de ida, en Santa Cruz de la Sierra, igualaron 1-1.



Para coordinar acciones se reunieron los directivos de la Federación Deportiva del Azuay (FDA), administradora del escenario, del Deportivo Cuenca y de la Asociación Provincial de Fútbol (AFA). Allí se pusieron de acuerdo en algunos aspectos.



Iván Cobos, administrador de la FDA, adelantó que el escenario no será prestado para ninguna actividad desde el 22 de mayo. Las puertas del estadio se abrirán para el juego del domingo 28 de mayo, a las 12:00, frente a Emelec. El cotejo corresponde a la fecha 16 de la Serie A del fútbol nacional.



Luego de ese encuentro se volverá a cerrar el estadio hasta el día del partido de la Copa Conmebol Sudamericana. Entre los trabajos previstos están la recuperación de la cancha, así como el mantenimiento del césped, con arena, abono y otros materiales.



La cancha quedó más afectada, el pasado domingo 14 de mayo, con motivo del partido entre Deportivo Cuenca y Liga de Quito. Ese día, la pelota no circulaba por la cantidad de agua que se acumuló en el campo de juego. Al final del cotejo, todos los jugadores salieron enlodados.



En este escenario, el plantel profesional del ‘Expreso Austral’ se entrena una o dos veces a la semana, dependiendo si juega de local o visitante. Allí también se realizan encuentros del Provincial de Fútbol de Segunda Categoría, finales de torneos intercolegiales e interescolares de fútbol.



En esta semana, por ejemplo, el conjunto cuencano ya no se entrenó en el estadio Alejandro Serrano Aguilar previo al cotejo con Delfin, en Manta. Lo hizo en el complejo de Patamarca.