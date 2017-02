El PSG se juega su credibilidad ante un Barcelona que está mejorando

El Paris Saint-Germain se jugará mañana, 14 de febrero del 2017, buena parte de la credibilidad de su proyecto en un nuevo enfrentamiento de Liga de Campeones ante el FC Barcelona, que llega al duelo con sus estrellas en "modo apisonadora".

Seguramente sea un choque que llega demasiado pronto para estas alturas de la máxima competición europea de fútbol, pues se reúnen dos aspirantes al título cuando apenas comienzan las eliminatorias a doble partido de los octavos de final.



Pero el segundo puesto de grupo conseguido por el PSG lo condenó a medirse con uno de los más grandes, como es el FC Barcelona. Se puede decir que el conjunto azulgrana es el favorito de la eliminatoria.



No sólo por su enorme número de estrellas, sino por la condición en la que éstas llegan. Así se confirmó el sábado con el triunfo azulgrana por 6-0 en campo del Alavés con el protagonismo de la delantera formada por Lionel Messi, Neymar y Luis Suárez, la llamada 'MSN'. A pesar de todo, al FC Barcelona no le alcanza para liderar la Liga española, pues es segundo a un punto del Real Madrid, que además tiene dos partidos menos.



Su irregularidad y distracciones del final del pasado año lo condenaron y no quiere que suceda lo mismo en la Liga de Campeones, un torneo que penaliza cualquier error. El PSG es segundo en la Liga francesa a tres puntos del Mónaco.



Inició un nuevo proyecto de la mano del técnico español Unai Emery, quien durante varias semanas se vio fuera del equipo por los malos resultados. Pero hubo paciencia en los directivos y todo se calmó durante el último mes. Emery está en manos de sus jugadores, futbolistas tan populares como Edinson Cavani, Ángel di María, Marco Verratti, Lucas Moura, Thiago Silvao el alemán Julian Draxler, uno de susúltimos fichajes.



Toda una constelación de estrellas que sin embargo tienen como asunto pendiente la conformación de un equipo sólido. En ello está Emery. "Será una buena oportunidad de superar a uno de los grandes equipos de Europa.



Nos hemos enfrentado muchas veces ya. Siempre es una buena oportunidad para probar cosas, cada partido lo es, y estoy seguro que mis jugadores responderán",aseguró hoy Emery en rueda de prensa. Verratti y Kevin Trapp ya están aptos. La duda es el argentino Javier Pastore, falto de ritmo tras padecer una lesión muscular.



Lo que es seguro es que Emery no podrá contar con el sancionado Thiago Motta. Por su parte, el entrenador del Barcelona, Luis Enrique, perdió en los últimos días a Aleix Vidal, Javier Mascherano y Arda Turan por lesión, aunque recuperó a Gerard Piqué.



Se espera que alinee a su equipo favorito, que incluye un centro del campo compuesto por Sergio Busquets, Andrés Iniesta e Ivan Rakitic. Y arriba, la 'MSN', la delantera más mortífera del planeta. Será la cuarta vez que PSG y FC Barcelona se encuentren en la Liga de Campeones. Hasta ahora, dos de los tres cruces fueron en los cuartos de final y siempre salió victorioso el Barcelona.



En manos del PSG está cambiar la historia y buena parte de sus opciones estáen ofrecer una buena imagen en el duelo de ida y obtener una renta con la que mantener sus opciones para la vuelta. "Yo vivo el momento y pienso que tenemos suficientes argumentos para poner en problemas al Barcelona", resumió Emery para desconfiar de las estadísticas.