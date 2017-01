El PSG cierra oficialmente el fichaje de Draxler hasta 2021

El Paris Saint Germain cerró hoy, 3 de enero del 2017, oficialmente el fichaje hasta 2021 del alemán Julian Draxler, del Wolfsburgo, anunció hoy el actual campeón de la Liga francesa de fútbol. El atacante internacional costó al PSG 42 millones de euros (unos USD 44 millones) más algunos posibles bonus, según reportan medios de prensa.

Ambos clubes habían anunciado la operación antes de Navidad, pero Draxler no firmó su nuevo contrato hasta el lunes, informó la entidad gala. El alemán de 23 años se une al PSG con "gran alegría y expectación" y espera "hacer todo para ayudar al Paris Saint-Germain a ganar nuevos trofeos y continuar el crecimiento internacional".



"Por primera vez en mi carrera voy a descubrir un nuevo país, una nueva liga, y estoy orgulloso de hacerlo en un club que se ha convertido en una marca en Europa y ha fichado a grandes jugadores en los últimos años", agregó en un comunicado.



El campeón mundial fue traspasado hace año y medio del Schalke al Wolfsburgo por unos 36 millones de euros, pero no respondió a las expectativas. El atacante no se sentía a gusto en el club de Volkswagen y había pedido ya ser vendido antes del inicio de la temporada.



El entonces director deportivo, Klaus Allofs, se negó a ello, pero admitió más tarde que había sido un error. La joven estrella atraviesa desde hace meses una profunda crisis de juego y llegó a ser silbado por sus propios fans. Fichado en 2015 como sucesor del entonces mejor jugador del año, el belga Kevin De Bruyne, Draxler nunca llegó a sentirse bien en Wolfsburgo.