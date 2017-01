Presupuestos para todos los bolsillos el Campeonato ecuatoriano 2017

Los jugadores de Liga de Quito se marcharon a las vacaciones de fin de año con recomendaciones para que retornasen con buen estado físico a la pretemporada 2017.

Cada uno de ellos recibió ‘papelitos’ en que constaba el peso con el que terminaban la jornada futbolera del 2016. También se detallaban ejercicios para que mantuvieran el estado físico tras las festividades de finales de diciembre.



Juan Barriga, jefe del cuerpo médico de la ‘U’, dice que los jugadores cumplieron con estas recomendaciones, luego de unas vacaciones en que usualmente se ‘desmandan’ con grasas y bebidas gaseosas.



Él entregó la información al preparador físico Alejandro Valenzuela. El uruguayo, al igual que sus 11 colegas de la Serie A, tendrán a unos 30 deportistas, en promedio, bajo su cuidado. Es decir, deberán poner a punto a unos 360 futbolistas para los primeros partidos.



Los clubes jugarán 44 jornadas del torneo, en un año. Además, ocho de los 12 equipos tendrán competencia en la Libertadores y la Sudamericana.



El preparador físico César Benalcázar, de El Nacional, explica que el futbolista de élite precisa de, al menos, cuatro semanas de ejercicios para cumplir una buena temporada. Por esto, dice que corre contra el tiempo. El club jugará la segunda fase de la Libertadores, a finales de enero, ante el Atlético Tucumán argentino.



El Nacional es uno de los nueve clubes que realizará su pretemporada en el país. Delfín, Macará, Católica, Liga, Dep. Cuenca, Independiente, Fuerza Amarilla y Clan Juvenil se entrenarán en sus ciudades antes del debut. Barcelona, Emelec y River Ecuador alternarán su preparación en Guayaquil y en otros países.



Luis Rojas, gerente financiero de El Nacional, explica que el plantel criollo tiene previsto quedarse en su sede de Tumbaco, lo cual ayudará a abaratar costos. Él aún no tiene la cifra de la inversión que implica una pretemporada puesto que el equipo también jugará tres partidos de la Guayaquil Cup, entre el 20 y 25 de enero. Sin embargo, los gerentes de los clubes consultados aseguran que la inversión podría ir desde los USD 50 000.



Este rubro aumenta si los clubes salen del país. Ese es el caso de Barcelona, que gastará cerca de USD 200 000 en su pretemporada en Estados Unidos. En ese país disputarán la Florida Cup, torneo al que fueron invitados a mediados del año pasado. Estarán en territorio estadounidense desde hoy hasta el 23 de enero.



El rubro comprende la movilización, hospedaje, alimentación y gastos varios, durante sus estadía en Tampa, FourtLaude y Orlando. Así lo explicó el vicepresidente financiero, Juan Alfredo Cuentas.



El directivo aclaró que el 80% de esos valores fue costeado por el dinero que entregó la organización del torneo, por concepto de derechos de televisión. “De todas formas representa un esfuerzo para los dirigentes”, dijo.



Según él, los miembros de la directiva que asistirán al certamen costearán sus gastos. La intención es mantener el presupuesto y evitar gastos innecesarios, considerando el déficit de USD 24 millones que tiene la institución.



Durante su estancia en territorio estadounidense, los amarillos se entrenarán en el IMG Tampa Academy, Central Browars Regional Park and Stadium y el Dewey Boster Sports Complex. El torneo les permitirá jugar ante Vasco da Gama, de Brasil.



Los amarillos gastarán más de USD 32 000 en pasajes aéreos, solo por la plantilla de 30 jugadores. Un boleto de Guayaquil a Tampa, donde se iniciarán los trabajos, tiene un precio mínimo USD 485. Emelec tiene previsto viajar mañana a Uruguay, donde realizará su pretemporada. Los azules harán base en Montevideo, en el Hotel Cotagge, y se entrenarán en los complejos Club Naval de Montevideo y Los Ceibos.



Ellos evitaron mencionar los montos que invertirán para su preparación. Sin embargo, en la página web del hotel se pudo constatar que el precio de una habitación doble por día cuesta USD 110.



Entre el cuerpo técnico y los jugadores suman 32 personas y el gasto de hospedaje podría llegar a USD 35 200. Asimismo, en traslado aéreo gastarían cerca de USD 14 980.



La directiva de River Ecuador evitó detallar los gastos de su pretemporada. La última etapa de la preparación se desarrollará en territorio argentino, a partir del 16 de enero.



Aún no han fijado el lugar de concentración ni las canchas donde trabajarán. Según se informó, la información se publicará en el transcurso de la próxima semana.