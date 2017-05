El presidente del Sevilla recuerda que para llevarse a Sampaoli hay que pagar

El presidente del Sevilla, José Castro, ha subrayado este miércoles que el argentino Jorge Sampaoli, entrenador del equipo español, "tiene un año más de contrato y, si alguien quiere llevárselo, tendrá que pagar la cláusula".

"O se paga o hay un año más de contrato, no hay ningún tipo de negociación", indicó el dirigente. La cláusula de rescisión del contrato de Sampaoli asciende a 1,5 millones de euros (USD 1,09 millones).



José Castro añadió durante un acto en una peña sevillista que, de Sampaoli, "lo único" que le preocupa es "que siga trabajando para conseguir los nueve puntos que restan" hasta que concluya la liga, si bien ha admitido que la dirección deportiva del Sevilla "no deja de trabajar" en la búsqueda de posibles "jugadores y entrenadores" para el futuro.



"Si AFA (Asociación Argentina de Fútbol) o el que sea viene a pagar la cláusula, el Sevilla no se va a quedar parado", insistió Castro.



El Sevilla es cuarto en la liga española, a tres puntos del Atlético de Madrid, que cierra por el momento el cupo de los equipos con acceso directo a la próxima Champions League. El cuarto clasificado tendrá que disputar una ronda previa.