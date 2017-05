Portugal e Italia, a octavos del Mundial sub-20

Portugal, que remontó ante Irán (2-1) e Italia, que sumó un empate frente a Japón (2-2), sellaron su clasificación para los octavos de final del Mundial sub-20 que con antelación habían logrado Zambia y Uruguay.

Zambia y Portugal fueron los dos primeros del Grupo C. Costa Rica, que ganó a Zambia, sin nada en juego (1-0), con un gol de Jostin Daly al aprovechar el rechace de un penalti fallado, acabó en el tercer puesto con 4 puntos.



Portugal alcanzó a tiempo el segundo lugar para lograr el pase a octavos. Se encontró con el gol en contra de Reza Shekari a los cuatro minutos que puso por delante a Irán. Pero tras el descanso, el jugador del Benfica B Diogo Gonalves y, a cuatro minutos del final, Xande Silva, dieron la vuelta a la situación y mantuvieron en el torneo al combinado luso.



Portugal, además, sabe que Corea del Sur será su rival en octavos. El equipo asiático fue segundo en el Grupo A por detrás de Inglaterra.



En el Grupo B, que arrancó con Uruguay ya clasificado, fue Italia la que obtuvo el pase a la siguiente fase. El conjunto uruguayo empató sin goles contra Sudáfrica, último del cuarteto.



El equipo italiano logró el punto que le llevaba a la clasificación a pesar del empeño de Japón, que consiguió equilibrar una desventaja de dos goles pero que no fue capaz de sumar los tres puntos para arrebatar a su rival la segunda posición.



Riccardo Orsolini, que marcó a los tres minutos, y Giuseppe Panico, que anotó a los siete, encarrilaron la victoria de Italia. Japón reaccionó y un doblete de Ritsu Doan estableció el empate al inicio de la segunda parte. Después, no aprovechó la situación para obtener la ventaja.



Japón y Costa Rica aún aspiran a la clasificación como alguno de los mejores terceros.