Lahm disputará este fin de semana su partido 500 con el Bayern Múnich

El capitán del Bayern Münich, Philipp Lahm, sumará este sábado un nuevo hito en su carrera futbolística al disputar ante el Schalke su partido número 500 con la camiseta del club muniqués.

El deportista, que acaba de incorporarse a los entrenamientos a las órdenes de Carlo Ancelotti tras haber estar alejado por una lesión, lleva quince años compitiendo al máximo nivel, un tiempo en el que ha ganado 21 títulos, tan sólo ha acumulado 24 tarjetas amarillas y nunca ha sido expulsado.

"El futbolista más inteligente que jamás he entrenado", dijo de él el anterior técnico del Bayern, el español Josep Guardiola. También el seleccionador alemán, Joachim Löw, se deshace en elogios hacia el ex internacional señalando que es "el jugador modelo".



El lateral derecho se retiró de la selección nacional tras conquistar el Mundial de Brasil 2014. Nacido en Münich, Lahm lleva vinculado al Bayern desde el año 1995, un club en el que prácticamente pasó toda su carrera deportiva, a excepción del periodo comprendido entre los años 2003 y 2005, en el que vistió los colores del Stuttgart.



Al firmar su partido número 500 con el club muniqués, Lahm iguala el récord de su ex compañero Bastian Schweinsteiger y se sitúa por detrás del arquero Oliver Kahn, quien atesora el récord de haber disputado más partidos con la camiseta del Bayern, un total de 632.



En el palmarés del capitán del Bayern figuran, entre otros títulos, siete campeonatos de la Bundesliga. Lahm planea retirarse en 2018, la fecha en la que vence su actual contrato con el multicampeón alemán aunque ya se especula con que podría colgar las botas al final de la presente temporada para convertirse en el nuevo director deportivo del Bayern.