Pesar por la muerte del defensa italiano Davide Astori

La muerte a los 31 años del internacional italiano y capitán de la Fiorentina Davide Astori, durante la noche del sábado al domingo (3-4 de marzo del 2018), tiñó de luto el fútbol italiano, que aplazó los últimos partidos de la fecha 27 como señal de duelo.

“La Fiorentina está profundamente conmocionada por tener que anunciar la muerte de su capitán Davide Astori tras un desvanecimiento repentino”, escribió la Fiorentina en su cuenta de Twitter.

La Fiorentina profondamente sconvolta si trova costretta a comunicare che e' scomparso il suo capitano Davide Astori, colto da improvviso malore.

Per la terribile e delicata situazione, e soprattutto per rispetto della sua famiglia si fa appello alla sensibilità di tutti. pic.twitter.com/bFGnkReWEC — ACF Fiorentina (@acffiorentina) 4 de marzo de 2018



Un portavoz del club explicó que no podía dar más explicaciones sobre la muerte del jugador “a la espera de la autopsia”. Varios medios italianos señalaron que el futbolista sufrió un paro cardíaco durante la noche, lo que fue confirmado por el fiscal de Udine.



“Parece que el jugador murió por una parada cardiorrespiratoria por causas naturales”, declaró el fiscal Antonio De Nicolo. Sin embargo, el funcionario consideró que “es raro que pase algo de este tipo a un profesional tan controlado, sin que hubiera señales previas”.



Astori fue hallado muerto en su habitación, cuando el resto de la plantilla del Fiorentina se había reunido en el comedor para desayunar antes del partido liguero contra el Udinese.



El cuerpo del defensa italiano ha sido trasladado ahora al hospital de Udine, donde se realizaron una serie de controles para profundizar en las causas de su fallecimiento.



Astori, jugador apreciado y respetado, falleció en el hotel La di Moret en Udine, en el norte de Italia, donde su equipo debía disputar ayer (4 de marzo) un partido de la Serie A ante el Udinese. El partido fue aplazado hasta una fecha aún no determinada, anunció el Udinese. Los otros seis partidos de la Serie A previstos este domingo fueron asimismo aplazados sin que se conozca por el momento el día en que se disputarán.



Los compromisos afectados son: Udinese-Fiorentina, Génova-Cagliari, Atalanta-Sampdoria, Benevento-Hellas, Chievo-Sassuolo, Torino-Crotone y Milan-Inter.



Según la Gazzetta dello Sport, Astori habría sido encontrado sin vida en su cama por uno de los masajistas del conjunto ‘viola’, después de que no se presentase al desayuno.



Un jugador enamorado de su profesión

​

El anuncio del deceso provocó una gran conmoción en Italia, donde la totalidad de los clubes de la Serie A postearon rápidamente mensajes de pésame y de apoyo a la familia del jugador, quien además era padre de una hija de dos años.



“Un chico enamorado del fútbol y de la vida, que creció con nosotros. El Milan está golpeado por la trágica desaparición de Davide Astori. Un dolor inmenso. Nuestras más sentidas condolencias a su familia y a la Fiorentina”, escribió el Milan, el club formador de Astori. “Hoy no hay colores, solo un gran dolor”, escribió la Juventus de Turín.

Un ragazzo innamorato del calcio e della vita, cresciuto con noi.

L'AC #Milan è scioccato dalla tragica scomparsa di Davide #Astori.

Un dolore immenso.

Le più sentite condoglianze alla sua famiglia e alla ACF #Fiorentina — AC Milan (@acmilan) 4 de marzo de 2018

Oggi non esistono colori ma soltanto un profondo dolore. La Juventus esprime le proprie condoglianze alla famiglia ed alla Fiorentina per la scomparsa di Davide Astori. — JuventusFC (@juventusfc) March 4, 2018



Formado en el Milan, Astori jugó en el Cagliari y en la Roma antes de fichar por la Fiorentina en 2015. “Un gran jugador pero también un hombre aún más grande. Tantas batallas libradas juntos en Cagliari antes de ir a la Roma. No lo puedo creer”, escribió el belga Radja Nainggolan, compañero de Astori tanto en el Cagliari como en la Roma.



En Europa, varios clubes como el Chelsea, el Marsella, el Lyon, el París Saint-Germain o el Sevilla mostraron sus condolencias.



Nacido cerca de Bérgamo, en Lombardía, Astori se formó en el Milan, aunque no llegó a jugar en el primer equipo.



Después de varias cesiones en categorías menores, llegó a la Serie A con el Cagliari en la temporada 2008-2009. Allí pasó 6 temporadas antes de recalar en la Roma, donde pasó una temporada completa.

En 2015 fichó por la Fiorentina convirtiéndose pronto en el capitán y principal referente del equipo. Fue internacional en 14 ocasiones con la ‘Azzurra’. “Tu hija pequeña merece saber que su papá era un hombre de bien... Un gran hombre de bien”, escribió en las redes sociales el arquero de la Juventus Gianluigi Buffon, quien coincidió con Astori en la selección italiana.