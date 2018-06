Los últimos cuatro partidos de la fase de grupos se verán solo por televisión pagada

LEA TAMBIÉN

Los cuatro partidos que cerrarán los grupos G y H de Rusia 2018, se transmitirán mañana 28 de junio por la señal exclusiva de DirecTV. Serán los últimos juegos de la primera fase mundialista, con los que se terminarán de armar las llaves de octavos de final.

La operadora de cable, que adquirió los derechos audiovisuales de la Copa Mundial, tendrá disponibles cinco canales para la televisación de los juegos, al igual que lo hizo en las definiciones de los otros seis grupos.



En esta etapa del Mundial, la operadora habilitó los canales 610 y 618 en señal tradicional, 1610 y 1618 para la transmisión en alta definición (HD) y el 4 000 para los suscriptores que cuenten con el servicio 4K.



Mañana se jugarán los partidos Senegal vs. Colombia y Japón vs. Polonia, por el Grupo H a las 09:00, mientras que Inglaterra vs. Bélgica y Panamá vs. Túnez, por Grupo G iniciarán a las 13:00.



RTS, canal de señal abierta que adquirió los derechos a nivel nacional, volverá a pautar partidos a partir de los octavos de final, que iniciarán el sábado 30 de junio.



Las radios acreditadas sí podrán transmitir el juego, entre ellas están Radio Platinium y Radio Quito. Así se verán y escucharán los últimos partidos de la fase de grupos:



Senegal vs. Colombia: El partido se transmitirá a las 09:00, por el canal 610 en señal SD y en el 1610 en alta definición. Este juego también estará disponible en 4K, a través del canal 4 000.



En radios, este partido se escuchará por Radio Quito (760 AM Quito) y Radio Platinium (90.9 FM en Quito y 94.5 FM en Guayaquil). Radio Caravana (700 AM en Guayaquil), Huancavilca (800 AM en Guayaquil) también comentarán el juego.



Japón vs. Polonia: Los nipones y polacos se medirán a las 09:00, y se verán en los canales 618 y 1618. No habrá transmisión en 4K. Inglaterra vs Bélgica: Las selecciones europeas se medirán en Kaliningrado y se verán a través de los canales 610, 1610 y 4000. El juego arrancará a las 13:00. A través de radio, se escuchará en Caravana (700 AM en Guayaquil) y Huancavilca (800 AM en Guayaquil). Panamá vs Túnez: El juego inicia a las 13:00 y se verá en los canales 618 y 1618, para los suscriptores de DirecTV.

