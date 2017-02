Los partidos de Barcelona SC, Emelec y Liga de Quito son más caros

Las finanzas de Delfín recibieron un revés. La directiva manabita presupuestó un ingreso de USD 700 000, por las recaudaciones en los 22 partidos de local durante la temporada.

El cálculo se realizó con la proyección de lograr buenas recaudaciones en los cotejos frente a Barcelona SC, Emelec y Liga de Quito. Sin embargo, en la tercera fecha Delfín recibió al ‘Ídolo del Astillero’ y apenas vendió 100 boletos.



El objetivo era recaudar más de USD 100 000, pero según el reporte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), la taquilla fue de USD 2 950.



Un boleto a general, al estadio Reales Tamarindos de Portoviejo, costó USD 20. Fue la peor recaudación en lo que va del campeonato local.



“Definimos ese precio en función del rival. Barcelona es uno de los de mayor arrastre en Manabí. El precio fue determinado por la capacidad del estadio. No podíamos vender toda la capacidad. Lamentablemente no hubo la asistencia esperada”, admitió Mauro Rezabala, gerente del Delfín.



Los reclamos por el alto precio de las entradas se multiplicaron en las redes sociales.



Los hinchas cuestionaron el precio, pero no existió un reclamo formal. Así lo confirmó la Asociación de Fútbol de Manabí. El hecho puso en debate, otra vez, la regulación de precios de los boletos.



Los directivos de los 12 clubes de la Serie A reconocen que no hay ningún estudio técnico para determinar el costo real de la entrada. El precio se define en función del rival y de la convocatoria que tiene. En la reglamentación de la FEF no hay un artículo que regule los precios.



Los artículos 38 y 39 del Comité Ejecutivo de la FEF obligan a los clubes locales a ­vender las entradas más baratas para la hinchada visitante. La única regulación es el propio mercado.



¿Es posible controlar el precio de las entradas al fútbol? Jaime Hernández, exdefensor del Pueblo, explica que el artículo 52 de la Constitución sí faculta una regulación al valor de los boletos.



“Cuando no hay reclamos, el Estado sí puede intervenir en el control, pero no se hace. Los organizadores del fútbol tienen la potestad de poner el precio, pero el hincha sí puede reclamar”.



El artículo 52 de la Constitución dice que “la ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los procedimientos de defensa de las consumidoras y consumidores”. En la Defensoría del Pueblo no hay denuncias por este tema.



José Mosquera, integrante del Directorio de la FEF, admitió que en algunas ocasiones los directivos exageran los precios y eso impacta directamente en la asistencia a los estadios. “No se toma en cuenta la crisis que afecta al país”.



Barcelona es uno de los clubes que desde el año pasado reclamó, porque a la hinchada amarilla se le imponían precios elevados. La directiva torera también cerró el año con boletos de USD 20 y fue el club que más recaudó. Por los partidos que jugó de local recibió USD 5,6 millones.



José Francisco Cevallos, presidente del club, justificó el valor por las millonarias deudas que arrastra el equipo y la urgencia de pagar antes de ser sancionados por la FIFA o por la FEF.



El recién ascendido Macará de Ambato cobró USD 8 (en el primer partido ante Fuerza Amarilla) por el boleto a general en el Bellavista. Allí se incluyó un número para una rifa que se realizaría en el entretiempo.



Miller Salazar, presidente de los celestes, explicó que este año se promocionaron abonos para los hinchas. El gancho consiste en que los precios para los 22 partidos son más baratos. El beneficio incluye los juegos contra Barcelona SC, Emelec y Liga de Quito.



Uno de los equipos que decidió mantener precios bajos es El Nacional. Este año juega de local en el estadio Gonzalo Pozo, en el sur . El precio de la general lo mantiene en USD 6.