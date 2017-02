Duelo de los hermanos Pogba en la Liga Europa en cancha del Manchester 

El Manchester United buscará dar un exitoso primer paso en la fase de nocaut de la Liga Europa de fútbol cuando reciba el jueves en Old Trafford al Saint-Etienne, un encuentro que tendrá como atractivo el duelo entre los hermanos Paul y Florentin Pogba.

Tras un inicio turbulento de temporada, el equipo de José Mourinho parece haber encontrado el rumbo y sueña ahora con un triplete de títulos en las Copas. El United jugará en los próximos 11 días la final de la Copa de la Liga y los octavos de la Copa Inglesa.

Sin embargo, la Liga Europa ofrece el seductor premio de dar un pase directo a la próxima Champions. Además, la segunda competición europea es el único título continental que le falta en el palmarés de los "diablos rojos". Su primera prueba importante es ante el Saint-Etienne, un equipo que cuenta en la defensa con Florentin Pogba, hermano del astro del United. "Cuando jugamos en las vacaciones, siempre estamos en el mismo equipo", dijo Florentin Pogba al sitio web de la UEFA. "Ahora estaré jugando contra él y tendré que defenderlo. Será extraño, pero así es el fútbol".

Florentin Pogba (izq.) del AS Saint-Etienne de Francia y su hermano Paul, del Manchester United de Inglaterra, jugarán en febrero. Fotos AFP

Paul Pogba, de 23 años, se convirtió este año en el fichaje más caro de la historia del fútbol con su traspaso desde la Juventus de Turín al United. Florentin, tres años mayor, es titular en el eje defensivo del Saint-Etienne. Los dieciseisavos de final tendrán además otros choques atractivos como el que jugarán el Villarreal y la Roma o el que medirá al Celta de Vigo con el Shakhtar Donetsk. La Roma, segunda en la Liga italiana, visitará ElMadrigal con un Edin Dzeko en gran forma. El bosnio lidera la tabla de artilleros de la Serie A con 18 tantos y además marcó cinco goles en la Liga Europa.

El conjunto español, sexto en su torneo doméstico, cuenta a su vez con tres jugadores italianos en sus filas: los delanteros Nicola Sansone y Roberto Soriano y el defensor Daniele Bonera, quien no suele ser titular. ElCelta iniciará su serie ante el Shakhtar Donetsk en Vigo, mientras que el Athletic de Bilbao, el restante equipo español en la competición, recibe al APOEL Nicosia. Todos ellos buscarán tomar el 24 de mayo en la ciudad sueca de Solna, sede de la final, la corona del Sevilla, ganador de las últimas tres ediciones del torneo y actualmente en la Champions. Además del United, el fútbol inglés tiene como representante en el torneo al Tottenham Hotspur, que visitará alGante. El equipo dirigido por Mauricio Pochettino está luchando por la segunda posición en la Premier League, pero sus jugadores no quitan valor a la Liga Europa. "La Europa League es una competición de élite y además nosotros tenemos un estatus: somos el Tottenham", dijo el arquero y capitán de los "Spurs", Hugo Lloris. "Tenemos muchos jóvenes talentosos que deben acostumbrarse a la presión de estos partidos, la experiencia no se puede comprar", afirmó. Otro de los focos de atención en la fase de 32 estará en el duelo ítalo-alemán entre la Fiorentina y el Borussia Mönchengladbach, un equipo que llega a la Liga Europa tras haber finalizado tercero en su zona de la Champions. "Será un partido muy duro y físico", vaticinó el defensor argentino Gonzalo Rodríguez, jugador de la Fiorentina, sobre el duelo inicial en campo del Gladbach.



Los 16 emparejamientos de la Liga Europa: Athletic Bilbao - APOEL Nicosia Legia Varsovia - Ajax Ámsterdam Anderlecht - Zenit de San Petersburgo Astra Giurgiu - Genk Manchester United - Saint-Etienne Villarreal - Roma Ludogorets Razgrad - Copenhague Celta de Vigo - Shakhtar Donetsk Olympiakos - Osmanlispor Gante - Tottenham Hotspur Rostov - Sparta de Praga Krasnodar - Fenerbahce Borussia Mönchengladbach - Fiorentina AZ Alkmaar - Olympique Lyon Hapoel Beer-Sheva - Besiktas PAOK Salonica - Schalke 04