Paco Jémez responde a dichos de La Volpe: 'Arreglemos esto como hombres' 

El entrenador español de Cruz Azul, Paco Jémez, respondió a las críticas de su colega argentino del América, Ricardo La Volpe, y lo instó a arreglar sus diferencias "como las arreglan los hombres".

"No sé lo que ha dicho, pero yo invito a La Volpe a que, si de verdad tiene algo que decirme, venga conmigo a un sitio escondidito, donde nadie nos vea ni nos pueda interrumpir, y que me lo diga cara a cara", expresó el español. "El sábado podemos arreglar nuestras diferencias como las arreglan los hombres", añadió Jemez en la noche del miércoles, en la rueda de prensa posterior al partido en el que Cruz Azul goleó por 3-0 al Querétaro en la Copa MX, con el que rompió una racha de nueve encuentros sin victorias en todas las competiciones.

Ambos estrategas se juegan mucho el próximo sábado en el Estadio Azteca en el llamado 'clásico joven', por la octava fecha de la liga mexicana, donde sus equiposse enfrentarán. Jémez se defendió así de las críticas que entendió que el entrenador del América le hizo en declaraciones al canal de televisión TDN. La Volpe dijo que "en México gustan los entrenadores vende humo" cuando le preguntaron su opinión sobre Jémez, a quienes algunos periodistas localos lo califican de esa manera.

Paco Jémez, DT del Cruz Azul. Foto tomada de la cuenta de Twitter [email protected] _Azul_FC

Además, el argentino criticó las metodologías que algunos entrenadores extranjeron han querido introducir en la Liga mexicana. "Yo no sé lo que él (Jémez) trabaje, pero pasó en Santos Laguna, les cuidan la dieta, ven videos", explicó La Volpe, que sin nombrar se refirió a los métodos que en su momento utilizó el portugués Caixinha.

Por último, La Volpe consideró que hay muchas mentiras en esas metodologías. "El fútbol pasa por los jugadores, que dejen de vender verso, de vender humo, que si el gimnasio, la alimentación, no creo en eso", concluyó.

Sin embargo, en una entrevista posterior con la cadena ESPN, La Volpe aclaró su opinión. "No me refería a Jémez, di un ejemplo de los técnicos que vienen de Europa y que quieren llegar a enseñar", dijo. A pesar de que Jémez declaró en un principio que desconocía lo que había dicho el sudamericano, acabó respondiéndole. "Sé lo que está intentando hacer [La Volpe] y no voy a caer, no voy a calentar el juego", afirmó el español.

A pesar del partido entre sus equipos, los técnicos no necesariamente se verán cara a cara durante el juego, ya que La Volpe fue expulsado en la derrota contra Chivas y deberá cumplir un partido de suspensión. Tanto cruzazulinos como americanistas llegan con el agua al cuello. Los de Jémez tienen seis partidos sin ganar en la Liga y se ubican en la antepenúltima posición de la tabla, con seis puntos. América viene de perder el clásico nacional contra las Chivas de Guadalajara y ocupa el lugar 14 de 18 equipos, con siete unidades. Una nueva derrota comprometería la continuidad de La Volpe en el equipo.