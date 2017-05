Oro y Grana alcanza su primera victoria en el coliseo Julio César Hidalgo

El baloncesto en Quito está de vuelta y eso se siente. Unas 500 personas acudieron el martes al coliseo Julio César Hidalgo para mirar los triunfos de Oro y Grana y de LDU.

Oro y Grana, conformada por la Selección Sub 23 de Pichincha, superó por 74 a 64 a Cooperativa Policía Nacional, mientras que LDU venció por 83 a 55 a Récord para ascender al primer lugar.



“Cada partido permite que los chicos sumen minutos en cancha. El entrenamiento no te da la experiencia de jugar ante público y para muchos de ellos es su primer torneo de clubes”, declaró John Escalante, entrenador de Oro y Grana.



Cuenta con los jugadores Sub 23 que jugarán desde el 16 de junio en los Juegos Nacionales. La intención es que los seleccionados lleguen con ritmo de competencia a buscar el título nacional. “En este segundo partido jugaron los 11 chicos que irán en Ibarra”.

Un dramático triunfo logró el conjunto Oro y Grana, el martes en el Julio César Hidalgo. Foto: Alfredo Lagla / EL COMERCIO

El partido frente a Cooperativa Policía Nacional se tornó dramático luego de un inicio de partido interesante para el equipo Oro y Grana, que ganó los dos primeros períodos por 23-12 y 38-29, con cierto dominio de las acciones.

En el tercer período comenzó la reacción del conjunto policial que mejoró su rendimiento bajo los tableros con el apoyo de Andrés Ramón y las canastas triples de Jorge Erazo hasta poner el marcador 53-50.



En los 10 minutos finales quien brilló fue Julio Porozo. Anotó 14 puntos y puso el marcador, 63-62.



Pichincha, comandado por Carlos Carcelén, un jugador de refuerzo, reaccionó para retomar el mando de las acciones y mantenerse al frente en el marcador. Francisco Bedoya, Alfredo Salgado y Bryan Pazmiño anotaron en esos minutos finales para confirmar la victoria de Oro y Grana.

“Cometimos algunos errores que hicieron que nos apresuráramos, perdimos las marcas, pero reaccionamos a tiempo”, dijo Josué Galárraga, de la selección de Pichincha. Tiene 20 años y ha jugado dos ediciones de la Liga Nacional. “Será importante esta experiencia que estamos acumulando para los Juegos Nacionales.

Hay tiempo para seguir corrigiendo”, añadió.



El entrenador John Escalante aplaudió el hecho que cada jornada de baloncesto tenga el respaldo de la afición capitalina. “Eso le hace bien al deporte. Hace seis años que no se realizaban torneos provinciales en Pichincha. Ojalá contemos con el respaldo de la empresa privada para organizar un Torneo Oficial y contar con jugadores extranjeros”.



El líder del torneo es Liga Deportiva Universitaria, que derrotó por 83 a 55 a Récord y sumó 4 puntos.

El viernes se realizará la quinta jornada, con los partidos entre LDU vs. Pumas y Águilas vs. MS .