Omar Ponce, el árbitro que más dirigió en el 2017

Omar Ponce tuvo un año ajetreado en el 2017. Pitó la final entre el Delfín y Emelec y fue el réferi con mayor participación en el Campeonato Nacional. Estuvo en 28 partidos. Por eso, sus polémicas no pasaron desapercibidas. El guayaquileño, de 40 años, también estuvo en juegos internacionales.

Dirigió cotejos de Copa Libertadores y fue nombrado por la Comisión de Arbitraje como uno de los mejores de la temporada. Por eso fue él quien estuvo en el Jocay, en el último juego del año.



Los hinchas de Liga de Quito recuerdan la vez que expulsó a Hernán Barcos con roja directa. Fue la única cartulina de ese color que mostró Ponce, quien es uno de los siete árbitros ­FIFA que tiene el país.



Roddy Zambrano, otro de los árbitros que tiene la escarapela que entrega la máxima entidad del fútbol mundial, fue el segundo con más partidos. El manabita estuvo en la primera final en Guayaquil. También, fue elegido por la Conmebol para pitar algunos cotejos de las Eliminatorias del Mundial.

​

Además de ser el segundo con mayor participación en el Campeonato Nacional, Zambrano fue quien más tarjetas amarillas sacó. En total fueron 121 futbolistas los que recibieron del manabita la cartulina de advertencia.



Zambrano fue acusado por los dirigentes del Barcelona de favorecer a sus rivales. Incluso Alejandro Alfaro Moreno, vicepresidente de los toreros, pidió que este árbitro no volviera a dirigirlos.



Esta polémica surgió después del último cotejo de los amarillos con el Delfín. Zambrano pitó un penal a favor de los cetáceos al final del cotejo. El resultado terminó en empate 1-1 y los manabitas conservaron el invicto en el Jocay.



Esta polémica sí afectó al manabita. Incluso emitió algunas declaraciones.



“Sí, me afectó un poco, pero a la vuelta de la esquina dirigí un partido de Eliminatorias”, dijo el colegiado.



En el 2017, en total estuvieron 16 árbitros profesionales, de los cuales Zambrano también fue el que más expulsó.



“Las últimas designaciones que tuve en Conmebol dan a entender que estoy haciendo bien mi trabajo. Las polémicas, discrepancias, errores: son parte del fútbol, cada partido es diferente”, finalizó.



La Conmebol lo tomó en cuenta para que sea parte de la terna que estuvo en el VAR (Sistema de Asistencia por Video Arbitraje, en la Copa Libertadores). Fue, junto con Christian Lescano, parte de la terna en la primera final de ese torneo, entre Lanús y Gremio de Porto Alegre.



“Tuvimos la suerte de inaugurar el VAR en la Conmebol. Estar en la cabina del VAR es muy estresante, hay demasiada presión, no te puedes equivocar”, expresó Zambrano.



Augusto Aragón fue quien menos participación tuvo. Apenas dirigió el cotejo entre Independiente del Valle y Clan Juvenil, disputado el 23 de septiembre en el Atahualpa. Ese día mostró apenas dos tarjetas al golero rayado Adrián Bone, por demorar el juego, y a Daniel Patiño, del Clan, por una jugada brusca.



Ángel Hidalgo, Roberto Sánchez y Marlon Vera fueron los que menos participación tuvieron. Entre los tres acumularon un total de 38 partidos y mostraron 170 tarjetas amarillas y expulsaron 14 veces.



La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) presentó también el nuevo escalafón de árbitros para el torneo de la Serie A. Serán cinco representantes de Guayas, seis de Pichincha, uno de Imbabura, uno de Manabí, uno de Azuay y uno de Cotopaxi.



La FIFA no consideró al arbitraje ecuatoriano para la Copa del Mundo que se disputará este año. Esto, por el momento del arbitraje ecuatoriano, que incluso amenazó con paralizarse tras no estar al día con los pagos de sus haberes, de parte de la FEF.



Según Zambrano, su deseo es estar en la máxima com­petencia de selecciones. Todavía podría llegar, pero para el VAR, el sistema que tendrá próximamente su debut en este tipo de competiciones de selecciones absolutas.

Los árbitros también empezarán su pretemporada este enero de 2018. La fecha está por definir.