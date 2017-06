Djokovic confía en recuperarse: 'Sé dónde puedo estar'

Tras caer en los cuartos de final del Roland Garros, el serbio Novak Djokovic admitió hoy, 7 de junio del 2017, que está lejos de su mejor nivel pero aseguró que seguirá trabajando para recuperar el tenis que lo llevó al número uno del ranking mundial.

"Es duro acabar Roland Garros así, yo también espero mucho de mí mismo", indicó el campeón de 12 Grand Slam tras caer por 7-6 (7-5), 6-3 y 6-0 con el austríaco Dominic Thiem. "Es una situación nueva la que estoy teniendo, llevo siete u ocho meses sin ganar un gran torneo, pero no es algo que no le haya pasado a nadie. A todos los grandes les ha pasado", recordó Djokovic, que desde que ganó en agosto el Masters de Canadá apenas levantó el título de Doha, de categoría 250, en enero.



"Hay que aprender de las lecciones para volver más fuerte. Es un gran reto, pero lo voy a intentar", añadió el serbio, que perdió el número uno del ranking en el torneo de Paris-Bercy. Tras la derrota de hoy podría caer del dos al cuatro en la siguiente actualización.



Djokovic rompió a principios de mayo con su equipo de toda la vida y justo antes de Roland Garros anunció que tenía un acuerdo con el legendario Andre Agassi. El ex tenista estadounidense lo acompañó durante la primera semana en París y en principio estará con Djokovic en varios torneos más esta temporada.



"Estoy intentando mejorar, intentado volver a un gran nivel. Sé que he alcanzado los mayores éxitos en este deporte y esos recuerdos y la experiencia son suficientes razones para creer en que puedo volver a hacerlo", comentó Djokovic.



"Soy consciente de dónde estoy ahora mismo, pero también sé dónde puedo estar". Djokovic completó hace un año en París el "career Grand Slam" al levantar el último grande que le faltaba en su palmarés.



El balcánico salió de la capital francesa habiendo ganado los últimos cuatro grandes. Sin embargo, aquel fue el último de los 12 que conquistó. "Esto es un nuevo capítulo para mí. Ahora toca pensar y trabajar y ver a qué lugar me lleva esto", indicó en la rueda de prensa tras su derrota con Thiem.