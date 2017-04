Neymar, claves del embrollo legal que sobrevuela el clásico

El clásico de la Liga española de fútbol entre Real Madrid y Barcelona se disputará el domingo 23 de abril en el estadio Santiago Bernabéu con la participación de Neymar como incógnita hasta última hora.

El Tribunal Administrativo del Deporte español (TAD) no se pronunció hoy, 22 de abril, sobre la suspensión cautelar de la sanción al astro brasileño solicitada el viernes 21 por el Barcelona y el club catalán decidió continuar con su órdago al organismo.



Éste, en cualquier caso, advirtió al Barcelona de que la sanción a Neymar sigue en vigor y de que, alinearlo en el clásico de mañana podría suponer la pérdida automática del partido.



A continuación, las claves sobre el embrollo del caso Neymar.



1. Sanción a Neymar. El brasileño es castigado con tres partidos después de ver una doble amarilla en el duelo liguero ante el Málaga dos fechas atrás (un partido) y de cuestionar al cuarto árbitro aplaudiéndole (dos partidos).



2. Recurso del Barcelona. Teniendo en cuenta que Neymar debería cumplir su segundo partido de sanción en el clásico de mañana ante el Real Madrid, que puede decidir la Liga, el club catalán juega con los tiempos y espera a esta semana a presentar recurso ante el Comité de Apelación de la Federación española de fútbol. Éste rechaza las alegaciones del Barcelona el jueves y mantiene los tres partidos al brasileño.



3. Nuevo recurso al TAD. Un día después, el Barcelona intenta la suspensión cautelar de la sanción a Neymar con otro recurso ante el TAD. Lo presenta en tiempo, pero un par de horas después de que el organismo concluyera su reunión ordinaria de los viernes, y con un as en la manga. El club sostiene que la suspensión cautelar de la sanción debería ser automática amparándose en una ley de la justicia ordinaria (39/2015), que así lo determina cuando un procedimiento administrativo está en curso y no ha habido una resolución definitiva sobre el mismo.



4. Respuesta del TAD. El presidente del TAD, Enrique Arnaldo, intenta convocar una reunión extraordinaria del ente hoy sábado, 22 de abril, pero fracasa por falta de quórum. En su defecto, remite un escrito al Barcelona informándole de que su recurso no paraliza la ejecución de la sanción a Neymar y de las posibles implicaciones que tendría alinearlo.



5. Réplica del Barcelona. En la tarde española del sábado, el club catalán responde al TAD con un comunicado público en el que desmiente algunos de los puntos expresados por Arnaldo en su escrito y cuestiona la imparcialidad del mismo en este asunto. Además, insta al organismo a que resuelva sobre la cautelar solicitada antes del clásico sin que el presidente tome parte en la decisión "para no predisponer la resolución con las opiniones que expresó públicamente".





6. Lo que puede pasar. El TAD podría reunirse de urgencia mañana y, tal y como le reclama el Barcelona, decidir si acepta o no el recurso. A 24 horas para la celebración del clásico y tal y como han discurrido los acontecimientos en estos días, no parece probable que eso suceda. El Barcelona debería decidir, entonces, si se arriesga o no a alinear a Neymar.



7. Consecuencias. Si lo hace, amparándose en la mencionada ley, el Real Madrid podría denunciarlo alegando alineación indebida de un jugador suspendido. Si las organismos competentes dan la razón al club blanco, los tres puntos serían suyos, sea cual sea el resultado del clásico. El Barcelona podría, entonces, iniciar una nueva batalla legal, a falta de cinco fechas para la conclusión de la Liga.



8. Lo que piensa Luis Enrique. Sin demasiadas ganas de pronunciarse sobre el caso pese a las reiteradas preguntas, el entrenador del Barcelona aseguró hoy que le parece "muy correcta la postura del club de defender sus intereses y los de los jugadores" y que él está "preparado para jugar el partido con y sin Neymar".



9. Lo que ya se sabe. Que Neymar viajará a Madrid con el resto del equipo, según confirmaron fuentes del Barcelona a dpa. Todo apunta a que Luis Enrique lo incluirá en su convocatoria, que dará a conocer mañana. Luego, deberá decidir si lo hace o no jugar.