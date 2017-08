Neymar: 'Ni Piqué sabía lo que haría'

El brasileño Neymar aseguró que trató de abandonar el FC Barcelona de la mejor forma posible, sin faltar el respeto a nadie, y relató que los últimos días "fueron tensos", sin que nadie supiera cuál sería su decisión.

En este sentido, el jugador afirmó que cuando su compañero Gerard Piqué puso un "tuit" asegurando que se quedaba, ni siquiera él conocía la decisión.



"Era un momento en el que estábamos tranquilos y durante la comida me dijo que lo iba a poner. Le dije que no lo hiciera porque no había tomado una decisión. Era un momento difícil para mí. Pero quiso hacer la broma. Es un amigo y le respeto", señaló.



Neymar señaló que tras una larga reflexión tomó la decisión hace dos días y que se la comunicó al entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde.



El jugador consideró que fue "una de las decisiones más difíciles" de su vida y que la tomó porque consideró que era el momento de afrontar nuevos retos.



"Creo que no he hecho nada malo, todo el mundo tiene el derecho de marcharse", dijo el futbolista, que agradeció el cariño recibido por la afición del Barcelona durante estos cuatro años y expresó su "tristeza" por las críticas recibidas por algunos.



"He sido muy feliz estos cuatro años, pero no estoy triste de haber salido. He escrito mi historia en el Barcelona, he ganado títulos y he tratado de agradecer al club su confianza de la mejor forma que he podido. Lo que me pasó allí supera al mundo del fútbol", indicó.



El jugador aseguró "haber aprendido mucho" en FC Barcelona, sobre todo del argentino Lionel Messi, que reconoció que siempre fue "un ídolo" y "uno de los motivos" que le llevaron a fichar por el club español hace cuatro años.