Mientras Neymar se ofrece al Barça, su padre negocia con el Real Madrid por una cifra astronómica

El futbolista brasileño Neymar, quien se recupera en su país de una cirugía en el pie derecho y ya piensa en el Mundial de Rusia 2018, no está cómodo en el Paris Saint Germain y podría volver pronto a España.

Pero mientras él elegiría retornar al Barça, su padre tiene otros planes: negocia con el Real Madrid.



Según informó el diario AS, hubo una reunión entre el papá del crack brasileño, que fue operado por una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho, y representantes del club blanco.



"Hace unas semanas, emisarios del Madrid, el padre del jugador y dos abogados se reunieron en París para explorar el fichaje. En dicho encuentro los representantes del club blanco informaron la intención de desembolsar los 400 millones de euros para convencer al PSG", informó el periódico madridista.



La cifra de 400 millones de euros equivale a USD 495 millones, es decir, USD 233 millones más de los que el PSG tuvo que pagar al Barcelona FC el último verano europeo.



El jeque Nasser Al-Khelaifi, presidente del club parisino, niega constantemente que el brasileño vaya a irse del equipo, pero desde el entorno del delantero hay señales de que no es así. El diario AS informó que en la reunión también se pactaron la prima de fichaje y el salario de Neymar, quien batería su propio récord como el fichaje más caro de la historia.



Desde el Real Madrid ven al crack brasileño de 26 años como el nuevo fichaje 'Galáctico' y el sucesor de Cristiano Ronaldo, quien sigue siendo la principal figura del equipo pero tiene 32 años y en algunas temporadas ya buscará ponerle fin a su admirable carrera.



A propósito del posible fichaje de Neymar, el entrenador francés Zinedine Zidane no se maravilló con la cifra y elogio su potencial: "Pagaron 222 por él, ¿no? Puede ser que en otros unos años sean 400. Neymar encajaría en el Real Madrid y en todos los clubes, porque es muy bueno".