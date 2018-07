Retirarán pancarta gigante con figura de LeBron James del centro de Cleveland

LEA TAMBIÉN

La marcha del alero LeBron James de los Cavaliers, por segunda vez en su carrera de 15 años en la NBA -ahora tras firmar por cuatro temporadas con Los Angeles Lakers-, obligará a Nike a retirar la pancarta gigante con su imagen colocada en el centro de la ciudad de Cleveland.

La valla publicitaria, pagada por Nike, que ocupa una altura de 10 pisos y que muestra a James vistiendo la camiseta de los Cavaliers con el número 23 y los brazos abiertos, se había convertido en un hito y símbolo de la ciudad.



Pero al igual que sucedió en 2010, cuando James dejó a los Cavaliers y fichó con los Heat de Miami, su imagen ya no será mantenida como gran símbolo deportivo de Cleveland y líder comunitario.



La Comisión de Planificación Municipal de Cleveland confirmó que la compañía Nike, que pagaba los derechos de publicidad a la compañía Sherwin-Williams, propietaria del edificio donde la pancarta de Williams ocupaba 10 pisos, tiene previsto retirarla este fin de semana.



Todavía no se conoce qué hará con el muro de la sede mundial de Sherwin-Williams, que ahora se vuelve a quedar vacío.



Los que sí han reaccionado de inmediato han sido los seguidores de James que, al conocer la noticia de la retirada de la valla publicitaria con la figura de su ídolo, se han apresurado a sacar todo tipo de fotos para quedarse con un recuerdo histórico, si ya no hay un tercer regreso a Cleveland.



Por su parte, los responsables de la tienda oficial, que los Cavaliers tienen en su campo del Quicken Loans para la venta de camisetas, confirmaron que la de James se ha reducido en un 40 por ciento.



Todo lo contrario de lo que sucede con la nueva que va a vestir de los Lakers, que marcha camino de batir todas las marcas de venta cuando a partir del viernes firme de manera oficial el nuevo contrato por cuatro temporadas y USD 154 millones.