Nassib Neme Antón: ‘Emelec es una empresa’

Nassib Neme empezó en Emelec en 1987. En 1993 y 1994 alcanzó un bicampeonato, en la Comisión de Fútbol. Como presidente tiene el tricampeonato (2013, 2014, 2015) y el título 2017.

En las últimas temporadas ha conseguido cuatro campeonatos y cuatro subcampeonatos. ¿A qué se debe ese éxito?



En todos estos años hemos tenido la suerte de contratar a entrenadores que se comprometieron con la institución y jugadores que en su gran mayoría vistieron la camiseta con mucho orgullo, que fueron muy unidos y eso permitió estos logros.



¿Cree que la estructura administrativa del club fue el soporte?



Quienes son emelecistas y quienes no lo son reconocen la valía de este equipo, que es el mayor exportador de jugadores, con cifras récord por este concepto. Desde el 2012 exportamos a ocho jugadores, por un monto de USD 21 millones. Además, contamos con nueve unidades de negocios, con tareas específicas.



¿Considera que su modelo es el más exitoso?



Este es un club que es autosustentable. Los ingresos por propietarios de suites, por la plaza comercial, cuotas societarias, taquillas, ventas de jugadores… Seguramente es el club de mayor coste en el país. Tenemos un patrimonio de USD 80 millones.



¿A cuánto ascenderá el presupuesto para el próximo año?



Para el 2018 está previsto un presupuesto de USD 15,5 millones. Aumentamos USD 1,5 en relación a esta temporada. Los principales ingresos provienen de los 13 000 socios, taquillas, auspiciantes y los ingresos por la plaza comercial, que sirve para amortizar la deuda que el club asumió para remodelar el estadio.



¿Cuánto costó la remodelación del estadio George Capwell?



El estadio costó USD 28,5 millones. Se financió con ingresos provenientes de la venta de jugadores, de suites y un 32% con un crédito con el Banco del Pacífico, a 10 años.



Se dice que Emelec paga ese préstamo con auspicios. ¿Es así?



Todo lo que mencioné sirve para pagar de manera contante y sonante el préstamo, con dinero en efectivo, no como maliciosa y temerariamente se advierte por ahí. Se cancela ordenadamente con esos ingresos que el club puso en un fideicomiso, que recauda USD 1,5 millones al año.



¿A qué se refiere con acusaciones maliciosas?



No recibimos los beneficios de los que la gente habla, esto se maneja como una empresa. Manejamos el club para que genere suficientes ingresos para hacer frente a los egresos, cuando no es posible, los directivos ponemos dinero o damos nuestra firma en la banca para préstamos con garantías personales.



¿Emelec fue favorecido por el Gobierno durante los últimos años?



Miren las camisetas de otros clubes y la de Emelec y entenderán quién es el que tiene más presupuesto estatal, no quiero nombrarlo. Somos el único club ecuatoriano con la mayoría de sus auspicios de empresas transnacionales, ni siquiera locales. Nos escogen a nosotros por la calidad de club que somos.



El Banco del Pacífico es estatal. ¿Eso da pie para los comentarios que menciona?



Es el único de nuestros auspiciantes que pertenece al sector público, pero los ingresos que este representa reflejan menos del 6% de nuestro presupuesto.



¿Tiene una amistad con el expresidente Rafael Correa?



No lo niego, es una amistad. También dijeron que León Febres Cordero benefició a Barcelona y que cuando estuvo la Junta Militar de Gobierno el gran beneficiado fue El Nacional. Son comentarios que lo único que buscan es desacreditar nuestra gestión. Es un invento que está bien para la gente miope de la Sierra que, por suerte, son muy pocos y para los de la Costa, que evidentemente tienen una bandería por otra camiseta.



¿Escucha a la hinchada?



Yo no escucho a la hinchada, eso es cierto y lo tengo que aceptar. Es mi forma de ser, no está en mí. El hincha es apasionado pero no piensa como directivo, aunque tenga conocimiento del juego. Los dirigentes no podemos escuchar radios ni la pasión del hincha para tomar decisiones, hacemos exactamente todo lo contrario.



¿Cómo es su política de contrataciones?



Se hace un estudio siguiendo jugadores, también vemos sus números. Contratamos el servicio de Instat por el que pagamos USD 80 000 al año y lo que hace es darnos todos los datos de los deportistas del campeonato, por partido, con un registro satelital. Es un programa ruso.



¿Qué puestos busca?



Ya oficializamos tres. Ahora vamos por un arquero que esté a la altura de Dreer, buscaremos en el mercado local. También un delantero, por la salida de Bruno Vides. Si no lo conseguimos dentro del país, iremos afuera.



En enero irá por la reelección. ¿Hasta cuándo planea estar en el club?



Espero que sea mi última elección, es mi determinación. Lo lógico es que surja alguien de nuestro grupo empresarial, alguien que quiera tomar la nave. Lo pedí varias veces pero me dijeron que estarían mientras yo los lidere. Se discutió meses.