Catarí Al Attiyah gana primera etapa en autos del Dakar sudamericano

El rally Dakar 2017, presentado como el “más duro” en su nueva etapa sudamericana, arrancó este lunes en Asunción con la victoria en autos del catarí Nasser Al Attiyah (Toyota) y en motos del español Juan Pedrero García (Sherco).

Al Attiyah, a pesar de sufrir un incendio a bordo de su coche, completó los 38,5 kilómetros de especial en un tiempo de 25 min y 41 segundos.



El español Xavier Pons (Ford) acabó segundo, a 24 segundos, y su compatriota Nani Roma (Toyota) fue tercero, a 29. Carlos Sainz cruzó en cuarta posición, a 33.



“A unos doce kilómetros de meta hemos empezado a oler a humo y hasta hemos visto un poco de fuego en el lado de Matthieu (Baumel, su copiloto). Hemos reducido la velocidad para acabar la etapa y ya en la meta lo hemos podido apagar”, explicó el catarí tras la jornada.



“Vamos a ver qué hacemos. No tengo ni idea de lo que ha pasado. Sobre todo, espero que no sea nada del motor, porque he visto que hemos perdido aceite. En estas circunstancias, pues sí, he hecho el mejor tiempo, pero qué más da. Lo que me preocupa es ver si podemos arreglar el problema del coche”, añadió.



El vigente campeón, el francés Stéphane Peterhansel, quien fue el primero en largar a las 11:00 de Ecuador, sólo pudo ser decimosegundo, a 1 minuto y 34 segundos del líder. En total tomaron la salida 318 vehículos (144 motos, 37 quads, 87 autos y 50 camiones) y 501 competidores.



El Dakar había encendido sus motores el domingo con la salida simbólica presidida por el mandatario paraguayo Horacio Cartes y su homólogo boliviano Evo Morales, quienes siguieron juntos la etapa de este lunes desde la residencia presidencial guaraní.



“El Dakar no solo integra al mundo sino a nuestros países (de Sudamérica). Es un deporte que no solamente aumenta el comercio, el turismo, sino también la integración”, expresó el jefe de Estado boliviano.



La incertidumbre de las alturas



La prueba se definirá en 12 actos, del 2 al 14 de enero entre Asunción y Buenos Aires, y recorrerá alrededor de 8.800 kilómetros, de los cuales cerca de 4.000 de ellos en especiales.



El trazado de esta edición es “muy continental”, según el director de la carrera, el francés Etienne Lavigne, y podría decidirse en la alta montaña boliviana ya que cinco etapas se disputarán a más de 3.500 m de altura.



Por si fuera poco, una de las jornadas de reposo tendrá lugar en La Paz, a 3.600 m, el 8 de enero, algo inédito en la historia de la carrera. Nunca el Dakar tuvo un recorrido tan largo a tanta altura y el manejo de la falta de oxígeno será clave para los resultados finales.



La segunda fecha, este martes, constará de 803 km, de los cuales 275 cronometrados, desde Resistencia hasta San Miguel de Tucumán.