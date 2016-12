Nahuel Guzmán y André-Pierre Gignac ya sueñan con otro título

El delantero francés André-Pierre Gignac acumula dos títulos en el fútbol mexicano con los Tigres. El último lo ganó ante el América en la dramática final del Torneo Apertura, el domingo 25 de diciembre.

“Es algo increíble” , dijo Gignac tras anotar uno de los remates con los que los Tigres vencieron 3-0 al América en tandas de penales, luego de empatar 1-1 en tiempo extra (2-2 global). “Tenemos una gran institución, tenemos grandes jugadores y ojalá podamos ganar el siguiente campeonato”.



Tras consumarse la coronación de los Tigres, el francés corrió eufórico alrededor de la cancha del estadio Universitario para agradecer a la afición que le apoyó en los días previos al partido. Entonces, su presencia estuvo en duda debido a un esguince en las cervicales que sufrió el jueves en el partido de ida.



“Fueron tres días complicados, muy difíciles. No sabía si podía jugar”, dijo Gignac y agradeció a quienes contribuyeron a su recuperación.

“Gracias al ‘Tuca’ (Ricardo Ferretti, técnico de los Tigres) por la confianza que me tiene, a todos los médicos del club y a dos o tres personas más, que no puedo decir sus nombres”, añadió el delantero.



El atacante europeo desestimó las opiniones de quienes pusieron en duda su lesión y se mostraron suspicaces ante su pronta recuperación.



En 60 partidos con la camiseta de los Tigres -46 de fase regular y 14 de liguilla-, Gignac ha marcado 39 goles, 10 de ellos en fases finales.



Otro de los héroes de Tigres en la consecución del título sobre el América fue el arquero Nahuel Guzmán. Él detuvo tres penaltis consecutivos.



Antes de los lanzamientos, Ferretti llamó a sus jugadores para armar la lista de tiradores al arco. Entonces, le preguntó a su portero si quería lanzar el quinto penalti y Guzmán le respondió que no porque no habría ese lanzamiento.



La afirmación de Guzmán se cumplió. El argentino celebró con euforia el título.“Son penaltis y esta vez me tocó adivinar, hemos coronado con sufrimiento”, aseguró.



El arquero argentino aseguró emocionado que Tigres es una gran institución y le gustaría ganar otro título.