Independiente del Valle perdió la final de la Libertadores Sub 20 ante Nacional

Nacional de Uruguay e Independiente del Valle disputaron la final de la Copa Libertadores Sub 20 este sábado, 24 de febrero del 2018, en el estadio Centenario de Montevideo. Los uruguayos se proclamaron campeones del torneo al derrotar a los ecuatorianos 2 a 1.

En el primer tiempo los locales se adelantaron en el marcador con un tanto de Brian Ocampo al minuto 44. Pero la ventaja local solo duró dos minutos, al 46 Yeison Guerrero empató el cotejo con un tanto de penal.



Ya en la segunda etapa, los locales nuevamente se adelantaron en el marcador con un autogol de Joao Chávez al minuto 46. Aunque los 'rayados del Valle' intentaron igualar el marcador no lo consiguieron y el cotejo terminó con victoria local 2 a 1.



Con ese resultado los uruguayos se quedaron con el trofeo de campeones de la Libertadores Sub 20. Independiente del Valle, por su parte, es el segundo mejor equipo del continente en esa categoría.



Alineación de Nacional: Franco Israel; Leandro Lozano, Nicolás Rodríguez, Mathías Laborda, Santiago Merlo; Joaquín Trasante, Emiliano Martínez, Juan Manuel Sanabria, Brian Ocampo; Thiago Vecino y Guillermo May.



Alineación de Independiente del Valle: Wellington Ramírez, Samuel Perlaza, Emerson Espinoza, Juan Enrique Nazareno, Silven Plaza, Jordan Rezabala, Renny Jaramillo, Johao Chavez, Angelo Preciado, Gonzalo Plata y Luis Loor.