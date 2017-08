Mourinho no se confía tras el estreno con goleada del Manchester United 

El portugués Jose Mourinho, técnico del Manchester United, afirmó hoy que no quiere confiarse tras el debut con victoria de su equipo en la Liga inglesa de fúbtol. "Tengo mucha estabilidad y experiencia como para perder mi disciplina y mi estabilidad y creer que un 4-0 nos hace un 'dream team'", dijo.

"No lo somos", sentenció. El United goleó y gustó en su estreno en la Premier, ante el West Ham, con un doblete del belga Romelu Lukaku, fichaje estelar del club en este mercado de pases. El luso, sin embargo, afirmó que no juzgará nada con base en un solo partido, previo al cruce de mañana sábado, 19 de agosto, ante el Swansea.



"Tenemos más confianza que la temporada pasada. Más tiempo, más alegría, más calma en la manera de jugar", expresó. "Estoy tranquilo. Cuando miro el último partido, me gustan muchas cosas. El reto es repetir esa misma clase de rendimiento. Buena disciplina táctica, sacar el arco en cero, buen fútbol, buena dinámica en ataque".



En su primera temporada al frente de los "red devils", el Manchester terminó fuera de los cuatro primeros. Mourinho lo recuerda bien. "La temporada pasada empezamos con nueve puntos en tres partidos, y terminamos sextos", señaló. La campaña pasada, el Manchester ganó la Copa de la Liga y la Liga Europa, un trofeo que le permitió lograr un cupo para la actual edición de la Liga de Campeones.