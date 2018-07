Mourinho confirmó la capitanía de 'Toño' Valencia en el Manchester United

LEA TAMBIÉN

José Mourinho, entrenador del Manchester United, confirmó que el ecuatoriano Antonio Valencia seguirá usando la banda de capitán. El estratega portugués explicó cuál es la razón de esta decisión en una rueda de prensa en la que le consultaron sobre quién será el líder de los diablos rojos en el camerino y en la cancha.

Tras el retiro de Michael Carrick en mayo, la banda de capitán será exclusiva del ecuatoriano Antonio Valencia. Eso sí, habrá juegos en los que el amazónico no esté en la cancha. En ese caso el entrenador tiene cuatro opciones que las reveló en la conferencia de prensa.



“Valencia será el capitán, pero cuando no esté jugando, debemos tomar decisiones. Eso dependerá de quién esté en el campo de juego”, dijo Mourinho.



Chris Smalling, Ashley Young, Ander Herrera y Juan Mata serán los candidatos a portar la banda de capitán, siempre y cuando el ‘Toño’ no esté en el terreno de juego.

Official: Antonio Valencia will captain Manchester United this https://t.co/xTXdUFtLGp: Official: Antonio Valencia will captain Manchester United this season. pic.twitter.com/xZhXCT2L9X — Manchester United (@RedUnitedFC) 21 de julio de 2018



Mourinho confesó que no cree tanto en la capitanía, sino más en el comportamiento de sus jugadores en sus vidas y en el camerino. En ese sentido, el ecuatoriano de 32 años tiene méritos de sobra.



“Para mí, no creo mucho en la capitanía. Me importa más la vida en el camerino”, dijo Mourinho.



Este domingo 22 de julio, los 'Red Devils' se enfrentarán al San José Earthquakes de la MLS de Estados Unidos. El club inglés se encuentra en Norteamérica realizando su pretemporada. El jueves empataron 1-1 con el América de México, donde juega el ecuatoriano.