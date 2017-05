Mónica vive el legado de los Araujo

Secó sus lágrimas antes de empezar a recordar. “Papi Aníbal y Juanito me dejaron un gran legado”, dijo Mónica Sánchez Calisto. No es Araujo, pero es su gran heredera.

‘Papi Aníbal’ es don Aníbal Araujo, periodista y fotógrafo de El Comercio, quien junto a Jorge Ribadeneira y César Andrade son los fundadores de la carrera Últimas Noticias, cuya primera edición se corrió el 28 de febrero de 1960.



Juanito, en cambio, es el recordado Juanito Araujo, hijo de don Aníbal y tío materno de Mónica. “El deporte siempre ha sido mi pasión. Salía con mi papá de cacería, iba a las montañas y a caminar”.



Mónica se casó y luego de dar a luz a su único hijo, David, todos le insistían en que debía bajar de peso. Acudió a Aníbal y Juanito, quienes le invitaron a correr la Últimas. “Cada año salía a mirar el paso de los atletas, había deportistas famosos que venían, pero el momento que me pusieron el reto de entrenar para correr, yo me dije, ‘ni loca’. Me entrené y llegué, no lo podía creer”.



De esa primera participación en la Ultimas no se olvida el momento que, tras salir desde San Bartolo a un ritmo moderado, avanzó hasta la Naciones Unidas. “Se me hizo un nudo en la garganta. Me emocioné porque estaba ya a dos kilómetros de llegar a la meta. El ingreso al estadio fue otro momento de emoción. Escuché a Rosa, la hermana de Juanito, que gritaba mi nombre. Lo que un atleta siente en ese momento no se puede describir”, añade Mónica, quien tiene grabado en su memoria cada momento de la carrera.



Desde entonces participó por años y décadas seguidas. “La primera participación en la Últimas me dejó ese desafío de entrenarme para el siguiente año. En cada carrera yo buscaba mejorar mis tiempos, porque para los atletas es nuestra fiesta grande. La noche anterior preparo con prolijidad los zapatos, la camiseta, te pones bonita porque es como asistir a una fiesta de gala”.



En 1990, en su primera carrera de la ÚN, Mónica contó con el apoyo de su familia. Su exesposo le entregó la primera bolsa de agua en Santo Domingo. Su mamá y su hermano lo hicieron en San Blas y su otra hermana apareció en la intersección de las avenidas Amazonas y Patria.

De esa herencia de seguir con el atletismo como lo hicieron don Aníbal Araujo y Juanito, habla con nostalgia y orgullo. Guarda una entrevista que se publicó en Ultimas Noticias, así como los primeros números con los que participó, los diplomas que confirman sus victorias y las camisetas. También están las medallas, pero sobre todo las palabras y las acciones que recibió de don Aníbal y Juanito. “Siempre nos regalaron sonrisas, cariño y su deseo de vivir el atletismo a plenitud”.



Luego de correr los 13 km (antigua distancia) y los 15 km de la actual se puso el reto de mayor alcance. “También corro maratones y medias maratones. Tengo medallas de podio porque estoy entre las primeras en mi categoría”.



Dice estar impresionada con el crecimiento que ha tenido la carrera a lo largo de estas 57 ediciones. “Desde que me acuerdo, hace 30 años, habíamos poquitos, hoy el grupo de atletas es una multitud”.

Su alegría se refuerza al ver que en la competencia hay cada vez un mayor número de personas mayores de 50 años. “Para nosotros, estas participaciones son mi vida”.



Se entrena en el club que rinde homenaje a sus familiares, Juan Araujo Estévez (JAE) con Milton Argüello.



El domingo 4 de junio del 2017 volverá a correr la 15K luego de tres años de ausencia porque estuvo fuera del país. “Estamos alistándonos para ello”.