Boricua Puig sigue mostrando su buena forma en torneo de Miami

La puertorriqueña Mónica Puig continuó mostrando su excelente forma en el torneo de tenis de Miami, de categoría Premier en la WTA, luego de superar este domingo en la tercera ronda a la griega Maria Sakkari.

En una hora y 45 minutos, Puig, campeona olímpica de Rio-2016, dispuso de su oponente con parciales de 6-3, 7-5.



“Verdaderamente no quería haber llegado a tres (sets). Realmente me he sentido muy confiada luego de los dos primeros partidos. Espero que todo siga así de bien”, se refirió Puig a las victorias sobre las veteranas Samantha Stosur y la danesa Caroline Wozniacki.



En octavos de final, la boricua se verá las caras contra la ganadora del partido entre la croata Donna Vekic y la estadounidense Danielle Collins, quien entró por la 'qualy'.



“A ella (Collins) le gané el año pasado, pero ahora sé que está jugando muy bien. Pero yo me he preparado bien también”, apuntó la boricua.



Puig se encuentra como cuando se colgó el oro olímpico en individuales en Rio de Janeiro, ya que viene de eliminar en la etapa previa a la danesa Wozniacki, segunda sembrada, en tres peleados sets de 0-6, 6-4, 6-4, luego de recuperarse de un primer parcial en blanco.



En su primera salida, la puertorriqueña había eliminado a la veterana australiana Samantha Stosur con marcadores de 6-3, 6-4.



La puertorriqueña sueña con llegar lejos en esta ocasión en el torneo miamense, para el cual, apuntó, “sólo he hecho el trabajo más fuerte y he aprendido a ver que lo que verdaderamente quiero”.



Puig, que busca en la Capital del Sol su tercer título de su carrera, ya superó su mejor actuación en el certamen pues previamente había cedido dos veces en segunda ronda (2014 y 2016), ya que el año pasado se fue en la primera ante la rumana Sorana Cirstea.