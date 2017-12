Gael Monfils y Pablo Carreño, las joyas del Quito Open

Los organizadores del torneo ATP 250 de Quito presentaron la nómina de jugadores que serán parte del cuadro principal. Entre las principales novedades están las participaciones del francés Gael Monfils, quien hasta el año pasado estuvo en puesto seis del mundo. Actualmente está 46 tras una temporada predominada por lesiones.

Según Fabricio Valdivieso, director del torneo, cada año la organización ha buscado mejorar la lista de jugadores. Así por ejemplo, este año la gran estrella del certamen fue el croata Ivo Karlovic, quien en ese momento estuvo entre los 50 mejores del mundo.



“Estamos haciendo historia en el tenis del país. Han llegado los mejores del mundo, pero a partidos de exhibición. Esta será la primera vez que tenistas del top 10 jueguen un torneo en Quito”, dijo Valdivieso.



La organización también confirmó al español Pablo Carreño Busta. El asturiano fue semifinalista este año del US Open. Actualmente se ubica en el puesto 10 del escalafón de la ATP.



Carreño, quien ya jugó el torneo quiteño el año pasado, es una de las principales atracciones de la cuarta edición del ATP 250 de la capital.



“Hemos trabajado en la lista de jugadores desde hace seis meses. Para nosotros es grato contar con este tipo de jugadores. Los primeros en confirmar su presencia fueron Víctor Estrella y el croata Ivo Karlovic”, aseguró el organizador.



En el caso de Monflis, Valdivieso aseguró que no fue fácil convencerlo. Hubo durante seis meses largas conversaciones con él y su representante. El francés prefirió jugar el Quito Open que el ATP 250 de Montpellier, que se disputa en los mismos días (del 2 al 11 de febrero).



“Logramos convencerlo de que venga a nuestro torneo. Como es francés, pensamos que iba a preferir participar en el ATP de Montpellier”, aseguró Valdivieso.



Ya se confirmaron 21 jugadores en el cuadro principal. Esta será la primera edición en la que no existan jugadores ecuatorianos en la fase de ‘Qualy’. El único representante tricolor será Roberto Quiroz, a quien la organización le entregará una de las dos ‘wild card’ (carta de invitación) que entrega la ATP para este tipo de eventos.



La segunda invitación será para el español Tommy Robredo, quien actualmente se ubica en el puesto 274 del escalafón.

Las entradas ya están a la venta en Ticketshow de los almacenes de Musicalísimo del CCI, Bosque y Recreo. Los precios varían según el día.



El abono de lunes a domingo costarán entre USD 167 y 196; el abono de miércoles a domingo entre USD 148 y 175; y el abono de sábado y domingo, entre USD 77 y 94. Habrá entradas sueltas desde los USD 12 hasta los 55.