La ‘mini Tri’ ahora espera a los árabes

A la selección de Ecuador le restan dos partidos más en el Mundial Sub 20 de Corea del Sur y lo jugará este jueves y la otra semana. La ‘mini Tri’ se concentra en el Sheraton Grand Incheon Hotel, desde el martes pasado, y se entrena en el complejo Incheon Namdong Asiad Rugby Field.

Esta madrugada (03:00, de Ecuador) tenía previsto enfrentarse a Estados Unidos, en su debut. El jueves se medirá a Arabia Saudita y el domingo a Senegal en su último juego. Los partidos se transmiten por RTS, en señal abierta. Según Eduardo Moscoso, preparador físico, la adaptación de los jugadores ha sido difícil.



La última semana tuvieron problemas a la hora de dormir, debido a la diferencia horaria. “Vinimos con un tiempo prudente para adaptarnos, todos están mejorando”, dijo. El profesional está conforme con el rendimiento del equipo hasta el momento, según él, la Tri está capacitada para sumar puntos en los dos partidos restantes y clasificarse a los octavos de final del certamen. “Hemos llevado un proceso largo con estos chicos y sabemos de sus capacidades”, dijo Moscoso.



El cuerpo técnico, que encabeza Javier Rodríguez, dirige a los seleccionados desde que conformaban la selección Sub 17. Rodríguez, al igual que los seleccionados, prefiere no tener contacto con los periodistas mientras dure su participación mundialista. Eso forma parte de la concentración que planificó el entrenador antes de partir a territorio asiático.



Los octavos de final del Mundial arrancarán el martes 30 de mayo, el objetivo de Rodríguez es que su equipo llegue hasta esa instancia. “Queremos pasar la fase de grupos y pelear los puestos estelares”, expresó el DT antes de su viaje. Los charrúas ganaron La selección de Uruguay Sub-20 logró una victoria de prestigio y convincente ante la vigente subcampeona de Europa, Italia, 1-0.



Los uruguayos salieron victoriosos en su debut ante el rival más complicado de la llave D, Italia, a la que derrotó con un golazo de Rodrigo Amaral, a los 76 minutos. La ‘Celestita’ hizo méritos para llevarse un triunfo de prestigio ante la vigente subcampeona del torneo europeo, en un partido con alternativas para los dos equipos en el estadio de Suwon.



El centrocampista del Liverpool de Montevideo, Nicolás De la Cruz, había fallado un penal sobre Joaquín Ardaiz en el tramo final de la primera mitad (43), señalado minutos después de producirse mediante el sistema de videoarbitraje VAR. Los hombres de Fabián Coito hicieron honor a su vitola de campeones de Sudamérica, y derrotaron a una ‘Azzurrina’ que llegaba a Corea en calidad de subcampeona de Europa.



En el mismo grupo, D, Japón venció 2-1 a Sudáfrica. El conjunto nipón remontó el tanto inicial de los ‘Bafana Bafana’, obra de Grant Margeman (7 minutos). Koki Ogawa estableció el empate en el minuto 48, y Ritsu Doan (72) dio los tres puntos a los asiáticos. Charrúas y japoneses se enfrentarán por el liderato de la llave el próximo miércoles. Zambia e Irán ganaron Costa Rica cayó derrotada ayer ante Irán (1-0) en la primera fecha de la llave C, lo que deja a los ‘ticos’ en una situación comprometida, cerrando el grupo junto a Portugal.



El único gol del partido fue obra del delantero iraní Mohammad Mehdikhani. En el otro partido de la llave, Zambia, vigente campeón africano de la categoría, dio la sorpresa al derrotar horas antes a Portugal por 2-1, con goles de Edward Chilufya y Fashion Sakala. Los lusos recortaron diferencias por medio de Helder en el último minuto. La llave queda de esta forma liderada por Zambia e Irán.