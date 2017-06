Michael Estrada, el goleador que sueña con la final

El grupo de amigos de Michael Estrada no ha cambiado. Aún se reú­ne y hace bromas con Jánner Corozo y Felipe Mejía. Con este último, por ejemplo, hace dupla para los ejercicios en los entrenamientos.

Los tres amigos tienen una férrea amistad desde cuando estuvieron en El Nacional, el año pasado, y ahora se mantienen juntos en Sangolquí.



El delantero de Independiente del Valle, de 21 años, también es bromista cuando está con sus amigos. Y serio en el momento de las entrevistas.



En las últimas tres semanas, Estrada comenzó a desesperarse. Perdió espacio en la titularidad con el DT colombiano Alexis Mendoza.



Mejía lo calmaba en las terapias que recibieron ambos como parte del proceso de recuperación. “Quería volver lo más pronto. El ‘Profe’ (Mendoza) nos pedía que no nos apresuremos. Michael estaba ansioso por jugar”, contó Mejía.



Una dolencia en su pie derecho le ha quitado ritmo. Ha jugado nueve de los 16 partidos en esta temporada y ha marcado cinco goles claves.



El último tanto, la semana pasada ante Universidad Católica, fue uno de los que más emocionó al atacante. El gol le significó mantenerse en la pelea por la primera etapa.



“Uno tiene todas las ganas de estar en el equipo titular. Me dio mucha emoción volver a marcar en un partido clave. Sabemos que ante el Delfín estará en juego toda la primera etapa”, dijo el guayaquileño.



En el complejo de Chillo-Jijón, el hábil atacante es seguido por los juveniles. Hay integrantes de la Sub 14 que se acercan a saludarle. Reconoce que en algunos partidos de este año ha fallado oportunidades y eso le significó recibir un llamado de atención del entrenador.



Mendoza ha dedicado horas de entrenamiento a trabajar en la definición con los delanteros. Con la ausencia de Estrada, el atacante Jacson Pita ha ganado espacio. Ha sumado minutos y es competencia directa del goleador.



“Es una pelea sana por el puesto. Lo importantes es que estamos con una rotación de jugadores”, manifiesta Pita. Para el partido de mañana ante Delfín, a las 15:00, en el estadio Jocay de Manta, el DT Alexis Mendoza ha probado a Estrada en el ataque. Sin embargo, su idea también es tener un plan alternativo para que ­ingrese en el segundo tiempo ante el puntero.



Una victoria de los rayados tendrá doble efecto: permitirá a Independiente ser puntero del campeonato y poner fin al invicto de 16 partidos que ostentan los manabitas.



Durante la semana, Estrada y sus compañeros han estudiado todos los movimientos de la zaga del Delfín. Así determinaron que la velocidad será el principal arma para jugar al contragolpe y aprovechar los espacios que dejen.



Los rayados tienen equipo completo para el juego de mañana. Mendoza recuperó a Cristhian Núñez, Dixon Arroyo y Luis Fernado León. Ellos cumplieron sus respectivas suspensiones en el torneo. “Este partido puede marcar nuestro futuro en la etapa. Quiero anotar”, concluyó Estrada.