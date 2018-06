Messi: 'Me duele haber errado el penalti'

LEA TAMBIÉN

Lionel Messi lamentó, tras el empate de la selección argentina contra Islandia (1-1), que le "duele haber errado el penalti", que le habría dado la victoria a su equipo, pero que aun así la Albiceleste "mereció ganar" y sigue "con las mismas ganas", dijo este sábado 16 de junio del 2018.

"Me duele haber errado el penalti, porque era la ventaja decisiva", indicó Messi, que afirmó que el revés no resta ilusión a la plantilla de Jorge Sampaoli.



"No hemos perdido la ilusión pese al empate. Seguimos con las mismas ganas. Creo que merecimos ganar. Tratamos de buscar los espacios en la defensa islandesa, pero no pudimos encontrarlos", indicó en la zona mixta del estadio Spartak, donde se disputó el encuentro.



El capitán argentino negó, asimismo, que el resultado cosechado hoy pueda influir en el juego ante Croacia. "Esto no tiene que pesarnos. Tenemos unos días para descansar y preparar bien el partido", aseguró.



"No pensábamos empezar con un punto en el primer partido, pero bueno, es el primer partido. Nadie regala nada. Es un Mundial muy parejo y se está viendo, porque todos los partidos son muy igualados", agregó Messi.

Argentina e Islandia empataron 1-1 El defensa argentino Marcos Rojo pelea el balón con el delantero islandés Alfred Finnbogason (der) durante el primer partido del Grupo D del Mundial de Rusia entre Argentina e Islandia en el estadio Spartak de Moscú. AFP El delantero argentino Sergio 'Kun' Agüero (segundo izq.) marcar el gol de apertura para Argentina durante el primer partido del Grupo D del Mundial de Rusia 2018 entre Argentina e Islandia en el Estadio Spartak de Moscú el 16 de junio de 2018. AFP El delantero argentino Lionel Messi patea un penal durante el primer partido del Grupo D del Mundial de Rusia entre Argentina e Islandia en el Estadio Spartak de Moscú el 16 de junio de 2018. AFP El delantero argentino Lionel Messi patea el balón durante el partido de fútbol del Grupo D de la Copa Mundial Rusia 2018 entre Argentina e Islandia en el Estadio Spartak de Moscú el 16 de junio de 2018. AFP Alfred Finnbogason de Islandia (segundo der.) anota durante la Copa Mundial de la FIFA 2018 el partido de fútbol preliminar del grupo D entre Argentina e Islandia en Moscú, Rusia, el 16 de junio de 2018. EFE Angel Di Maria (der.) de Argentina pelea el balón con Kari Arnason (izq.) de Islandia durante el primer partido del Grupo D del Mundial de Rusia entre Argentina e Islandia en Moscú, Rusia, el 16 de junio de 2018. EFE Gylfi Sigurdsson de Islandia en acción durante la Copa Mundial de la FIFA 2018 grupo D partido de fútbol preliminar entre Argentina e Islandia en Moscú, Rusia, 16 de junio de 2018. EFE El delantero argentino Lionel Messi reacciona al final del partido de fútbol del Grupo D de la Copa Mundial Rusia 2018 entre Argentina e Islandia en el Spartak Stadium de Moscú el 16 de junio de 2018. AFP El delantero argentino Lionel Messi reacciona al final del partido de fútbol del Grupo D de la Copa Mundial Rusia 2018 entre Argentina e Islandia en el Spartak Stadium de Moscú el 16 de junio de 2018. AFP El delantero argentino Lionel Messi reacciona al final del partido de fútbol del Grupo D de la Copa Mundial Rusia 2018 entre Argentina e Islandia en el Spartak Stadium de Moscú el 16 de junio de 2018. AFP ver en pantalla completa

Mascherano: 'No será fácil, es un Mundial'



En tanto, el centrocampista argentino Javier Mascherano remarcó que la andadura de la Albiceleste en el Mundial de Rusia "no será fácil".



El futbolista que más partidos ha disputado en toda la historia con la selección argentina lamentó en zona mixta la falta de "lucidez" del equipo "en el último pase" y el penalti fallado por Leo Messi, que podría haber entregado el triunfo al conjunto argentino en su primer compromiso en el Grupo D.



"Sabemos que siempre el primer partido del Mundial cuesta mucho y en este caso no ganamos. Sabíamos lo difícil que iba a ser ante un rival que se repliega muy bien. Ahora a seguir trabajando porque esto recién empieza", dijo.



Javier Mascherano rescató, no obstante, los aspectos positivos que deja el encuentro ante el cuadro vikingo, como la capacidad que tuvo la Albiceleste para tener "todo el tiempo el balón".



También destacó que "el equipo no se descompuso ante un rival que te puede golpear a la contra". "Además, no les dimos prácticamente opciones en su punto más fuerte, que es la pelota parada. Eso es un punto a recordar, pero no será fácil. Es un Mundial", sentenció.