Martha Tenorio y Rolando Vera dejaron huella en la ÚN 15K

La primera vez que se corrieron 15 kilómetros en la Quito Últimas Noticias, dos hermanos se subieron al podio: Martha y Franklin Tenorio se quedaron con las medallas de oro sin saber que después de ellos, pocos ecuatorianos podrían repetir esta hazaña.

Martha, bautizada como la ‘Reina de la Quito Últimas’, fue la primera mujer ecuatoriana en ganar la primera edición de 15 kilómetros. Fue en el 2006, cuando la tradicional prueba pedestre tuvo uno de los cambios más significativos.



Con un tiempo de 55:06 minutos, Tenorio logró su décima corona y ratificó el récord de ser la atleta que más veces ganó esta tradicional prueba. Ahora, ella se ha transformado en una embajadora de la 15K. Estuvo en el lanzamiento de la carrera y hoy estará presente en la llegada de los deportistas en la pista atlética del estadio Olímpico Atahualpa.



Además de ser la más laureada de esta competencia, también es la penúltima ecuatoriana en ganar la carrera varias veces de forma consecutiva. Logró los títulos de 1989, 1995, 1996, 1997, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005 y 2006.



Diana Landi, la última atleta nacional en ganar esta prueba dos veces seguidas (2010 y 2011), reconoce que esta carrera es complicada y que ganarla es para los valientes. Por eso destaca lo realizado por Tenorio en los 90 y en la década pasada. Hoy, la ‘Princesa del Asfalto Quiteño’ correrá una vez más buscando poner su nombre en la lista de honor junto a los grandes, como Rolando ­Vera o Luis Tipán.



Vera, ocho veces ganador de la tradicional competencia, asegura que ahora los atletas élite perdieron el compromiso de correr representando al Ecuador. Por esa razón, el ‘Chasqui de Oro’ cree que actualmente el atleta nacional perdió espacio en el podio de la Quito Últimas Noticias.

“Profesionalmente, teníamos el compromiso de ganar esta carrera. Podía perder en cualquier otro lugar en el mundo, menos en Ecuador. Estaba frente a mi gente”, dice Vera con algo de nostalgia.

El ahora cónsul de Ecuador en Canadá es otro de los símbolos de la fiesta atlética más grande del país. La ganó en las ediciones de 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1992, 1993 y 1995.



Una de las anécdotas que más le gusta contar a Vera es la de su accidente en 1990. Este hecho refleja ese compromiso por el país y el deporte que siempre lo caracterizó.



“Una vez tuve un golpe en la cabeza tan duro que quedé mareado un poco. Sin embargo mantuve el compromiso de ganar. Había cientos de personas en el recorrido esperando los resultados. No me hubiese gustado que vean llegar a un extranjero solo porque me caí. Tras el accidente me levanté, agarré agua y gané. Lo importante era representar al país”, dice Vera.



A Tenorio y a Vera también se suman Silvio Guerra y Luis Tipán. Ambos ganaron en cinco y seis ocasiones, respectivamente. Una de las carreras más recordadas es la de 1994.



Ese año, Guerra rompió la hegemonía de Vera y consiguió su primer título. Según lo relata Jorge Ribadeneira en su libro ‘Fiesta en las calles’, esa edición fue complicada. El carchense impuso un tiempo de 41 minutos y 33 segundos e impuso una nueva marca en los 13,5 kilómetros.



Ahora, Vera recomienda a los atletas que estarán el domingo 4 de junio del 2017 en el asfalto que nunca pierdan la pasión por el deporte. Que sean ordenados y disciplinados.