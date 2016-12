La atleta Maribel Caicedo prepara su ciclo olímpico

El 2016 le dejó lecciones de vida a Maribel Caicedo. Por los logros que había alcanzado el año pasado, cuando se coronó campeona mundial en los 100 metros vallas, pensó que había alcanzado el éxito y descuidó sus entrenamientos.

Eso le impidió mantenerse en el ‘top’ mundial juvenil. Ahora entiende que debe entrenar para retomar su mejor nivel. Entre risas cuenta que era inconsistente en sus entrenamientos. Es sincera y revela que “faltaba seguido, no acataba las órdenes de su entrenadora, Fátima Navarro, e incluso pensó en salirse de la disciplina”.



Se ríe cuando recuerda los traspiés de este año. Ella tenía previsto repetir su título mundial, en una competencia organizada en Polonia. La corredora guayaquileña quedó eliminada en los cuartos de final.

“Choqué con una valla y perdí el equilibrio. Me sentí muy mal porque no terminé la carrera”, contó la deportista de 18 años. Desde ese momento se dio cuenta de que debía volver a entrenarse con regularidad.



Luego de eso, en el Gran Prix de Cali, recuperó su nivel. Ganó una medalla de oro y con 13:41 segundos marcó un récord nacional juvenil en su categoría. En esa ciudad fue donde consiguió su título mundial en el 2015.



Cali es la ciudad favorita de Maribel. Visitó Estados Unidos y Europa, pero en ningún país se sintió igual de cómoda que en Colombia. El clima, la comida y la gente hicieron que se sintiera identificada con la localidad que le dio sus mayores triunfos a nivel internacional.

Se siente más madura para las competencias del 2017. Empezará su ciclo olímpico con los Juegos Bolivarianos de Santa Marta, en Colombia, y quiere destacar desde el inicio de la temporada, que cabe destacar, será su primera fuera de los circuitos juveniles.



“Ya había competido como mayor, pero es la primera vez que voy a juegos. Me pone nerviosa pero sé que voy a destacar”, contó. Ella tiene entre sus objetivos clasificarse a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.



Es amiga de Ángela Tenorio y conversan con frecuencia sobre la carrera deportiva. La ‘Gacela’ le cuenta sus anécdotas en competencias internacionales y lo que aprendió en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.



Caicedo se proyecta a mejorar el rendimiento de los atletas nacionales en competiciones olímpicas. “He visto cómo compiten las corredoras de Jamaica y creo que si ellas pueden, nosotros también. Todo está en la dedicación y la práctica”, dijo.

Fuera de las pistas aún no tiene proyectos. Se graduó en el colegio Eloy Alfaro, pero aún está indecisa en cuál carrera universitaria seguir. Por ahora se inscribió en un curso de inglés. Ella sabe que como atleta es necesario dominar más de un idioma.



La entrenadora Fátima Navarro considera que la deportista tiene las capacidades para destacarse en el atletismo. La conoce desde que la deportista tenía nueve años y junto a ella consiguió títulos sudamericanos e intercolegiales a escala continental.



Navarro entrena a Caicedo y otros 10 jóvenes atletas, durante seis días a la semana. Las prácticas son de lunes a sábado, durante dos horas; la intensidad de las mismas depende de la experiencia que tengan sus estudiantes.