Marcelo Bielsa inicia su aventura en Lille con expectación en el fútbol francés 

El argentino Marcelo Bielsa, entrenador del Lille, inicia el domingo su nueva andadura en el campeonato francés y lo hace en medio del optimismo y la expectación. En este primer escollo se enfrentará a un colega, Claudio Ranieri, que también arranca un nuevo proyecto, con el Nantes.

'El Loco' tendrá por tanto un primer duelo de altura en el que además se medirá a un rival que apuesta por un fútbol totalmente contrario al suyo. El planteamiento táctico de ambos entrenadores será, a priori (y atendiendo a la trayectoria de cada uno de ellos) , opuesto.



Bielsa, además, juega ante su afición y se verá obligado a llevar el peso del partido, algo que eventualmente no incomodará a Ranieri y a los suyos, favorables a ceder la iniciativa.



Aunque ambos tienen en común un gran rigor por el trabajo táctico, Bielsa (de 62 años) basa su apuesta en el desequilibro defensivo. Ranieri (65) , mucho más conservador, edifica sus proyectos a partir de una férrea defensa y un poderoso contraataque.



El argentino cuenta con un aura romántica de la que carece su rival del domingo. La leyenda que persigue al técnico puede sin embargo jugar en su contra. Son muchas las expectativas levantadas aunque 'su' Lille no haya disputado todavía ningún partido oficial.

Pese a todo, esta 'fiebre' que acompaña al entrenador allá donde va servirá para desperezar a una afición que vio cómo la temporada pasada su equipo -ganador de Liga y Copa en 2011- terminaba en una discreta 11ª plaza.



“Hay un promesa de juego brillante, que está lejos de la atmósfera aburrida de los últimos dos años”, explicó recientemente a la AFP el francés François Stock, presidente de la barra “Dogues du net” (Los dogos de la red) .

Un optimismo que se deja notar en otros aspectos. El club percibe cómo aumenta el número de abonados para la actual campaña, tras cuatro años a la baja. Los 40.593 del ejercicio 2012-13 se quedaron en 29.487 en el curso 2016-17. Situación que, desde la llegada del rosarino, empieza a revertir. El Lille anunció hace tres semanas haber superado la barrera de los 20.000 abonados.

Apuesta por la juventud

Marcelo Bielsa llega al norte de Francia como punta de lanza del nuevo proyecto ideado por el hispano-luxemburgués Gérard Lopez, que se desvive para satisfacer las exigencias de 'El Loco'.



En este sentido, la plantilla del equipo ha sido objeto de una remodelación en la que se ha apostado por la juventud. Además, en la actual ventana de fichajes, el Lille ha firmado el fichaje más caro de su historia: el brasileño Thiago Maia, procedente del Santos tras el pago de 14 millones de euros.



La llegada del argentino también ha implicado alguna que otra decisión arriesgada (al menos en el plano sentimental) , como la salida del capitán y emblema del equipo Rio Mavuba, que no entraba en los planes del técnico argentino.



“Es un grupo reducido voluntariamente a 18 jugadores pero de un nivel cualitativo muy alto. Hay un gran margen de progresión, lo que no significa que no tengamos que obtener resultados inmediatos”, apunta Bielsa.



“No tengo ninguna excusa para no procurar unos resultados acordes a lo que el club me ha dado” , sentenció en la rueda de prensa previa al partido contra el Nantes.



En lo tocante al duelo del domingo, el Rosarino reconoció que el equipo de Ranieri “nos planteará más dificultades que el Rennes (a quien el Lille se enfrentó el pasado fin de semana en un partido amistoso) para desarrollar nuestro fútbol ofensivo , abundó el entrenador.



'El Loco' se mostró optimista en cualquier caso. “Encaramos el partido en buenas condiciones porque todos los elementos que yo creo que son necesarios han sido inculcados a los jugadores durante estos 50 días de pretemporada” .