Interrogan a Maradona tras una 'fuerte discusión' con su novia

El ex futbolista argentino Diego Armando Maradona fue interrogado hoy por la Policía española en Madrid tras una "fuerte discusión" mantenida con su novia en el hotel donde se alojan.

Según confirmaron fuentes policiales, el director del Eurostar Suites Mirasierra llamó a la policía a las 8:20 de la mañana alertado por los gritos que se escuchaban en la habitación que ocupa la pareja.



Junto a la Policía acudieron efectivos de los servicios de urgencias médicas, pero no tuvieron que intervenir al ver que no había lesiones. Rocío Oliva, novia del campeón mundial de 1986, relató que sólo hubo "una fuerte discusión", según informó la Policía, y después Maradona fue interrogado.



El antiguo astro del fútbol no fue detenido y tampoco se presentó denuncia por el incidente. La Policía también registró la habitación y no encontró nada sospechoso.



Maradona subió el martes, 14 de febrero del 2017, a su cuenta de Instagram una imagen junto a su pareja en la que se les veía abrazados en un jacuzzi. Ya por la tarde, el exfutbolista protagonizó una discusión con un periodista español que pretendía entrevistarlo en el lobby del hotel.



Maradona se encuentra con su novia en la capital de España desde el lunes para asistir hoy al partido de Liga de Campeones entre Real Madrid y Napoli, correspondiente a la ida de los octavos de final del torneo.