El United pierde y ofrece al City el título de campeón de Inglaterra

El Manchester City se proclamó campeón inglés por quinta vez en su historia tras la derrota del Manchester United (2º) ante el colista West Bromwich (1-0), este domingo 15 de abril de 2018 en la 34ª jornada de la Premier League.

Los Citizens, que el sábado ganaron 3-1 en su visita al Tottenham (4º), conquistaron de esta forma su tercer título en los últimos seis años, tras los logrados en 2012 y 2014. Además logró el trofeo en 1937 y 1968.



Los Red Devils tienen todavía cuatro partidos por disputar, pero no pueden recuperar los 16 puntos de ventaja que tiene el City en la clasificación esta temporada.



El equipo dirigido por el español Pep Guardiola, que este domingo tenía previsto un partido de golf con su hijo a la misma hora que el partido en Old Trafford, ya conquistó en febrero la Copa de la Liga. Con su trofeo de este domingo iguala el récord de título más rápido del Manchester United en 2001.



Varios récords por batir

Con cinco partidos por jugar y 87 puntos en el contador, el City está a solo ocho unidades para batir los 95 que logró el Chelsea en el curso 2004-2005. Con 28 victorias, también está en condiciones de superar los 30 triunfos de los Blues la pasada temporada.



El equipo de Londres ostenta también el récord de goles -103 en el curso 2009-2010- , pero corre peligro porque el City suma 93.



Convertido por sus números y su espectacular juego ofensivo en uno de los equipos referencia que ha ganado la Premier League, al City le queda la espina de la Liga de Campeones, tras haber sido eliminado esta semana ante el Liverpool en cuartos, con dos derrotas (3-0 y 2-1).



Este domingo en Old Trafford, un gol de Jay Rodriguez en el 73 enmudeció Old Trafford y llevó el trofeo al Etihad Stadium, que dentro de una semana ante el Swansea homenajeará a los suyos.



Si la semana pasada el United protagonizó una espectacular remontada cuando perdía 2-0 en el feudo del City para ganar 3-2 y evitar que celebrara el título en el derbi de la ciudad, en esta ocasión los jugadores dirigidos por Jose Mourinho fueron incapaces de encontrar el camino del gol ante el colista, que dio un paso importante para lograr el 'milagro' de la salvación.



Ayoze da el triunfo al Newcastle



En el otro partido disputado este domingo el Arsenal (6º) cayó 2-1 ante el Newcastle de Rafa Benítez (10º) , tres días después de clasificarse a semifinales de la Europa League, donde le espera el Atlético de Madrid.



Esta derrota descarta prácticamente a los 'Gunners' de la carrera por la Liga de Campeones, ya que quedan a 13 unidades del cuarto puesto, último que otorga billete Champions.



Sin embargo, a los hombres de Arsene Wenger les resta la opción de ganar la Europa League para clasificarse a la máxima competición europea.



Las 'Urracas' dieron un buen regalo anticipado a su entrenador español, un día antes de su 58 cumpleaños, con un triunfo que les asegura virtualmente la permanencia.



El Arsenal, con varios suplentes habituales sobre el césped, se adelantó por medio del delantero francés Alexandre Lacazette (15).



Pero antes de la media hora de juego el español Ayoze Pérez igualó para los locales, y el escocés Matthew Ritchie dejó los tres puntos en casa al aprovechar un pase de tacón de Ayoze (68).