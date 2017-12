Luis Idrovo: 'El hincha tuvo poca tolerancia con Arias'

Entrevista a Luis Idrovo, gerente deportivo de Emelec.

Usted ha estado cerca de los entrenadores en los últimos años como gerente deportivo, ¿cómo califica el trabajo de Alfredo Arias al frente de Emelec?

El profesor Arias es uno de los hombres más trabajadores que llegaron a Emelec, que no se tergiversen mis palabras, todos los demás con los que trabajé (desde el 2009) fueron grandes profesionales, pero él es perfeccionista y apasionado. En ese aspecto es similar a Jorge Sampaoli.



¿Cree que las críticas que recibió el entrenador le afectaron?

​

Se debió sentir incómodo por todo lo que se dijo. El hincha es resultadista y no escucha explicaciones, quiere que su equipo gane siempre. Sucedieron cosas insólitas en cuanto a las críticas, pero son cosas que pasan, el aficionado y el periodista cumplen una función, es algo inevitable.



¿Se acercaron para hablar con el entrenador en ese momento?



Estamos siempre en contacto. No puede ser posible que se vaya ganando 4-1 (en la final) y la gente grite o exija que se realicen cambios. Se entiende que cada persona tenga criterios distintos, pero considero que hubo poca tolerancia de parte de la hinchada y hasta cierto punto nos incomodaba a todos.



Emelec pasó por malos momentos este año. ¿Eso justifican las críticas?



Fue un recambio que se hizo, se fueron 16 jugadores y llegaron otros 10 que debían adaptarse. Era un proceso que se debía hacer, una etapa de transición que el hincha no soportaba, pero eso se superó y hoy todos estamos felices.

¿A qué se debe el éxito de Emelec en los últimos años?



Ahora más que nunca funciona como una empresa, hay un departamento para cada cosa, con responsabilidades definidas. Tenemos personas especializadas en cada una de las áreas para que Emelec más que un equipo sea una institución.



¿Cuál fue el momento que más disfrutó en el club?



Obviamente los campeonatos conseguidos, son momentos que te llenan de alegría. En el bicampeonato lejos de conformarnos nos dio ambición y por suerte se consiguió el tercero en fila, es el logro más importante de la historia de este equipo.



¿Cuál fue el campeonato que más disfrutó?



No quiero desmerecer el campeonato contra Barcelona o contra Liga, pero aunque parezca mentira, fue el título del 2013 el que más me llenó. Habíamos estado cerca tres años seguidos, perdíamos finales… Lograr el título en Portoviejo fue una reivindicación que esperábamos con ansias.



¿Fueron frustrantes los vicecampeonatos?



Claro, porque si se revisa la tabla, en las finales contra Liga y Deportivo Quito, terminamos el año con más puntos. Por esas cosas del fútbol y del sistema de campeonato no éramos campeones.



¿Esas derrotas afectaban a la plantilla?

Era un dolor indescriptible, una gran tristeza, frustración. Era como si se apagara algo, el estado anímico decaía porque se tenía la copa tan cerca. Todos en el club sentimos una desazón tremenda, pero teníamos que levantar la cabeza porque sabíamos que estábamos en el camino correcto.



¿En qué se sostuvo la campaña y el título?



En la perseverancia. En la confianza en el trabajo que hizo cada área. Desde los dirigentes hasta el administrador del complejo. Y sobre todo en el esfuerzo de los futbolistas y del cuerpo técnico.



Aclaro: no es soberbia, sino la fe que tuvo esta familia para ganar el campeonato.

Biografía

​Nació en Guayaquil el 3 de agosto de 1966.



Experiencia



En el 2009 inició como coordinador de seguridad de Emelec, en el 2010 pasó a ser el coordinador general del equipo. Hace dos años ascendió de puesto y ahora se desempeña como gerente deportivo.