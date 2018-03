Luis Fernando López: ‘Ecuador tiene potencial en la marcha’

Entrevista a Luis Fernando López, excampeón mundial de 20 km marcha

¿Cómo evalúa los progresos de la marcha atlética en Sudamérica?

Ha progresado en el aspecto técnico. En el Mundial de Atletismo 2017, el colombiano Éider Arévalo fue campeón y el brasileño Caio Bonfim, tercero. Erica Rocha de Sena (Brasil), Lorena Arenas (Colombia) y Kimberly García (Perú) terminaron cuarta, quinta y séptima. En Ecuador, hay juveniles con proyección como Glenda Morejón y David Hurtado, sus tiempos son excelentes. Veo con alegría la evolución.



¿Cómo se sustentan esos progresos?

Los gobiernos aportan más recursos para el deporte de alto rendimiento, han entendido que a través del gasto público los países pueden mostrar su potencial a escala mundial. Además, las organizaciones internacionales hacen esfuerzos por combatir el dopaje y así permiten competir en igualdad de condiciones con las grandes potencias como Rusia y China.



¿Ecuador y Colombia son potencias en la marcha continental?

México está adelante, aunque ha tenido un declive. Colombia sigue trabajando. En Ecuador es la disciplina con más éxitos tras los títulos y las preseas olímpicas (oro y plata) de Jefferson Pérez. Ecuador tiene gran potencial en marcha con la nueva generación que alimenta la esperanza de buscar puestos de privilegio mundiales y olímpicos.



¿Cuál es el reto de la caminata colombiana?

Tiene el proyecto Tokio 2020. Ha tocado la puerta para lograr una presea olímpica, porque ha logrado dos títulos mundiales, el último con Arévalo. Pensar en una medalla olímpica no es algo ilógico. Es un sueño tangible.



¿Quiénes tienen esas posibilidades?

En mi país, Éider Arévalo, Esteban Soto, Lorena Arenas, entre otros. En Sudamérica también hay otros candidatos para ser medallistas olímpicos como los brasileños Caio Bonfim y Erica Rocha de Sena o el mismo ecuatoriano Andrés Chocho.



¿Sudamérica tiene un techo alto tras las medallas de Jefferson Pérez?

Indudablemente. La exigencia es mayor para todos los países sudamericanos. Jefferson nos demostró que es posible ganar una medalla olímpica y para lograrlo se trabaja en mi país. Repito, la marcha sudamericana tiene una gran evolución.



En su caso, ¿qué tan difícil resultó esa transición de deportista a técnico?

No fue tan complicado. Ya tenía planificado incursionar tras el Mundial de Londres. La Federación Colombiana de Atletismo me dio la confianza puesto que desde el 2012 desempeño funciones en asistencia técnica. En mi grupo están los marchistas de alto rendimiento, entre ellos Arévalo, Soto y Arenas.



¿Quiénes entran al alto rendimiento, en su país?

Para ser parte del alto rendimiento y recibir las becas, en la categoría excelencia, los seleccionados deben haber ocupado los cinco primeros puestos mundiales. Aparte de un aporte económico, reciben asistencia para las competencias y cuentan con un equipo interdisciplinario. En Sucúa (Ecuador), por ejemplo, contamos con una fisioterapeuta, médico, metodólogo, psicólogo y nutricionista. Detrás de un resultado hay profesionales.

¿Qué apoyo reciben quienes no están entre los cinco mejores?

Hay becas para campeones sudamericanos y panamericanos que le permiten llegar a la cúspide. A un campeón bolivariano no se le da ingreso a ningún tipo de beca en la categoría excelencia. Hay mucha exigencia. De ahí los últimos resultados. El resto recibe ayuda de entes municipales e institutos departamentales que incentivan el deporte a través de las escuelas de formación.



En definitiva, ¿una medalla mundial u olímpica no llega por casualidad?

Es fruto de un proceso y de inversión. Los chinos preparan a sus atletas desde los ocho años para llegar a los Olímpicos. Nosotros debemos trabajar con mucha eficiencia no solo con el recurso económico, sino con el humano. Buscamos el objetivo que se propuso Jefferson Pérez de llegar a la excelencia deportiva y lo consiguió.



Origen. Nació el 3 de junio de 1979 en Pasto.



Éxitos. Tiene la presea dorada del Mundial de Daegu, en 20 km marcha. Ha estado en cuatro Juegos Olímpicos.