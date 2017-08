El defensa Luis 'Kunti' Caicedo reclama USD 270 000 a Independiente del Valle

Luis Caicedo presentó un requerimiento de pago en la Ecuafútbol contra Independiente del Valle, su exequipo. Pidió se imponga un plazo mínimo de 30 días, para que el club cancele USD 270 000.

Ese valor correspondería al 15% del valor de su transferencia al Cruzeiro de Brasil, en enero pasado. El defensa fue vendido a ese equipo, tras cumplir con una destacada participación en la Copa Libertadores del 2016.



Según el escrito firmado por el 'Kunti', a la fecha no ha recibido nada del dinero que le corresponde, según lo establece el reglamento de la FIFA.



Nicolás Vega, gerente de la Asociación de Fútbol No Amateur de Pichincha, defendió al club. Según su alegato, el equipo brasileño aún no ha cancelado el valor de la transferencia, por lo que ellos no pueden consignar su parte al defensor.



"El club quiere pagar pero aún no ha recibido el dinero de la transferencia, incluso está puesto un requerimiento en la FIFA para que esta ordene el cumplimiento de la obligación", dijo Vega.



Al final, el presidente de la FEF, Carlos Villacís, anunció que antes de fijar un tiempo límite al club, se deberá solucionar el requerimiento interpuesto en la FIFA. El organismo nacional solicitará un informe al máximo rector del fútbol mundial, respecto al tema.