Louis Van Gaal desmiente su retiro y asegura que está en un 'año sábatico' 

El entrenador Louis van Gaal desmintió haber anunciado su retiro como publicó el lunes un diario holandés y aseguró que solo es seguro que se tomará un "año sabático".

En una entrevista con la radio española Cadena Ser, Van Gaal afirmó que su supuesto retiro fue interpretación equivocada del diario holandés 'De Telegraaf'. "No me retiro", remarcó Van Gaal. "Yo tengo un año sabático y luego decidiré si sí o no. Y hay una gran posibilidad de que me retire. Pero no es definitivo", explicó el ex entrenador del Barcelona y el Bayern Múnich, entre otros equipos. "En Holanda la prensa escribe lo que quiere", indicó Van Gaal.

"Ellos, como en España, prestan atención a otras cosas". El holandés, cuya última experiencia fue en el Manchester United, destacó que recibió una propuesta del Valencia, pero la rechazó. "He recibido una oferta del Valencia hace un mes o así pero he dicho que no. El año que viene puede ser diferente. Dependerá de cómo me sienta", sostuvo el exseleccionador holandés, de 65 años.