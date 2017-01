Sergio 'Manteca' Martínez visitó el complejo de Liga de Quito

Alejandro Valenzuela, preparador físico de Liga de Quito, preparaba los implementos de trabajo en la cancha principal del complejo de Pomasqui, cuando delante de él apareció el uruguayo Sergio Martínez.

La exfigura de Boca Juniors llegó al complejo por invitación del DT Gustavo Munúa y Valenzuela. Está en el país por el Sudamericano Sub 20 que se disputa en Ibarra y Riobamba.



Aprovechó que la selección de su país tuvo libre esta fecha para visitar a sus amigos. Con el estratega albo compartió cancha y con el preparador físico trabajó en Peñarol de su país.



"Ahora soy representante de tres chicos que juegan en la selección. Vine a acompañarlos en este torneo", dijo Martínez.



Al exdelantero charrúa, las instalaciones de Pomasqui lo sorprendieron. Este martes 24 de enero aprovechó para ver el entrenamiento y de paso sondear el mercado.



"Vi buenos prospectos acá. En el Sudamericano me enganché con los argentinos que entraron e hicieron bastantes goles", dice la exfigura de Boca, Peñarol y Nacional.



El 'Manteca', como conocen al uruguayo, reconoció que las canchas donde se está jugando el Sudamericano no son las adecuadas. "Podrían haberse quedado en Quito. Creo que a partir del quinto partido se verá todo el potencial de estás selecciones".